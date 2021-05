La pandèmia enfonsa la recaptació de l'IVA a Girona

La pandèmia ha enfonsat la recaptació a Girona de l'Impost sobre Valor Afegit (IVA), un dels principals tributs que recapta l'Estat. L'IVA és l'impost indirecte que grava el consum domèstic final de productes i serveis que es produeixen dins i fora del país, i per tant, un dels indicadors principals per mesurar l'impacte de la COVID sobre el consum. En aquest sentit, segons dades de l'Agència Tributària la delegació provincial d'aquest organisme va recaptar un total de 1.113 milions d'euros d'IVA brut del març del 2020 (inici de la pandèmia) fins al març del 2021. Això suposa un 14% menys que els 1.297 milions col·lectats el mateix període de l'any anterior, que traduït en xifres absolutes suposa 183,6 milions d'euros.

La baixada reflecteix el que han suposat les restriccions de la pandèmia per al consum a Girona. Aquest any, però, la tendència és diferent. La confiança del consumidor va pujar 4,7 punts a l'abril en relació amb el mes anterior, fins a situar-se en 77,8 punts, la seva millor dada des de febrer de 2020 al conjunt d'Espanya, just abans de l'arribada de la pandèmia, segons ha informat aquest dimecres el Centre de Recerques Sociològiques (CIS).

Amb aquest avanç, la confiança dels consumidors encadena tres mesos consecutius d'ascensos després d'haver pujat una mica més de 10 punts al febrer i 7,1 punts al març.

Valors similars al 2013

Tot i l'increment registrat a l'abril, l'indicador continua tenint valors similars als obtinguts a finals del 2013 i principis del 2014.

Segons les dades recollides per Europa Press, el repunt de la confiança a l'abril es deu a l'augment en 4,7 punts de la valoració que fan els ciutadans sobre la situació actual i a l'augment de les seves expectatives també en 4,7 punts.

En concret, l'indicador de situació actual es va situar a l'abril en 48,1 punts, mentre que l'indicador d'expectatives va millorar fins als 107,4 punts, sobrepassant per segon mes consecutiu la barrera dels 100 punts.

El ICC recull mensualment l'avaluació de l'evolució recent i les expectatives dels consumidors espanyols relacionades amb l'economia familiar i l'ocupació, amb l'objectiu d'anticipar les seves decisions de consum. L'indicador recull valors d'entre 0 i 200, considerant-se que per sobre de 100 la percepció és positiva i per sota, negativa.

Expectatives sobre l'economia

Segons el CIS, l'avanç de l'indicador de situació actual fins als 48,1 punts es deu al repunt en 7 punts de la valoració que fan els consumidors sobre l'estat actual de l'economia, així com a l'increment en 5,6 punts de la valoració sobre la situació del mercat laboral, i a la pujada en 1,6 punts de la percepció sobre la situació actual de les llars. En els tres casos s'han aconseguit les millors valoracions des de març de l'any passat.

Quant als components de l'indicador d'expectatives, el major repunt es produeix en les valoracions sobre el futur immediat de l'economia, amb 8,7 punts més, seguit de les expectatives sobre el mercat laboral (+6 punts). En el cas de les expectatives sobre la futura evolució de les llars, la valoració dels consumidors baixa mig punt.

El CIS observa a l'abril un augment de les expectatives de consum de 4,4 punts respecte al mes de març, així com un descens de 1,3 punts en les expectatives d'estalvi. Per part seva, els temors d'inflació baixen 3,4 punts, en tant que les expectatives sobre un futur augment dels tipus d'interès s'incrementen 3,4 punts en el quart mes de l'any.

Des del mes d'abril de 2020, la confiança dels consumidors ha augmentat 27,9 punts, amb una augment de 16,9 punts per a l'índex de situació actual i un guany de 39,1 punts en les expectatives.