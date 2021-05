La banca conté la morositat tot i la pandèmia de COVID

La morositat que podria derivar-se de la crisi del coronavirus encara no ha aflorat en el balanç dels bancs espanyols, com a conseqüència en part a les mesures que s'han posat en marxa per donar suport a l'economia, com és el cas de les moratòries de crèdit, que estan retardant l'aflorament dels impagaments. Això ha motivat que el Banc d'Espanya estigui instant les entitats a fer un seguiment estret del risc de crèdit en les moratòries concedides.

En funció del risc de crèdit, els bancs classifiquen aquests préstecs com a «stage 1» (situació normal), «stage 2» (en vigilància especial però sense presentar impagaments) o «stage 3» (de dubtós cobrament o que han presentat impagaments). Tenint en compte els comptes del primer trimestre del l'any, s'aprecia un augment en els últims tres mesos dels crèdits en moratòria que les entitats han passat a classificar com a dubtosos.