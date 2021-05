Una família empordanesa inverteix els estalvis en un obrador de gelats artesans

Una família empordanesa al complet ha decidit tirar endavant un negoci de gelats artesans en plena pandèmia. Des de fa encara no un mes, han posat en marxa l'obrador en una nau de Serra de Daró on preparen gelats amb productes de proximitat. Per tirar endavant el projecte, la família hi ha abocat els estalvis i els esforços de tots els membres en un moment «molt complicat». «Qui no arrisca no pisca i, tot i que ens fa respecte, confiem que tirarem endavant», explica en Jordi Pagès, gerent de Gelats Dliri. Ell, amb el pare i el cunyat, preparen per encàrrec els gelats que els demanen els clients. En tenen de tan diversos com ara foie amb figues, pa amb tomàquet i anxoves, bunyol, xuixo o poma al forn.

Des de fa tres setmanes, una de les naus industrials de Serra de Daró té nous inquilins, la família Pagès Llanos. La mare, el pare, els dos fills i les seves parelles s'han embarcat en plena pandèmia en un nou projecte, un obrador de gelats. Val a dir que no és nou per a la família, i és que fa quinze anys que regenten una gelateria a l'Escala, però l'èxit dels seus productes ha fet que, en plena pandèmia, s'hagin «llançat a la piscina» amb aquest nou projecte.

«La veritat és que fa respecte, perquè prou difícils estan les coses actualment, però l'avantatge és que estem tots junts i quan no rema un ho fa l'altre», explica l'Alícia Pagès, filla i responsable de l'administració del negoci.

El germà, en Jordi, és qui porta l'obrador de Gelats Dliri, conjuntament amb en Josep, el pare i «cap de l'orquestra». Amb ells s'hi ha incorporat fa poc l'Arnau, la parella de l'Alícia, que s'inicia en el món dels gelats, però que ha decidit apostar per donar un cop de mà a la família. Entre tots tres fabriquen els gelats que després la mare i la parella d'en Jordi venen al seu establiment de l'Escala, però, a més, també han començat a treballar per a tot tipus de clients.