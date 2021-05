La gironina Eurofirms Group compra l'empresa madrilenya Norley, especialitzada en externalitzar la televenda

La companyia gironina de recursos humans Eurofirms Group amplia la seva divisió centrada en la subcontractació de serveis assistits a les empreses. El grup, amb seu central a Cassà de la Selva, ha comprat la madrilenya Norley, especialitzada en l'externalització del servei d'atenció telefònica –el contact center- i, en especial, la televenda. Amb aquesta adquisició, Eurofirms amplia el servei que ofereix des d'Inneria, la marca del grup centrada en l'externalització de serveis, i durant els propers mesos comptarà amb quatre plataformes de contact center: dues a Madrid i les altres dues, a Astúries. Eurofirms Group compta amb una xarxa de 133 oficines, de les quals 110 a Espanya, i va facturar 351 milions d'euros (MEUR) al 2020.

Segons informa en un comunicat, l'adquisició de Norley permetrà ampliar el servei que Eurofirms ofereix des d'Inneria, la marca del grup que ofereix la subcontractació de serveis a les empreses (outsorcing). "Aquesta nova integració mostra l'aposta de la companyia pel servei que s'ofereix des d'Inneria Contact Center", recull el comunicat difós per Eurofirms.

El grup gironí precisa, a més, que durant els propers mesos comptarà amb quatre plataformes d'atenció telefònica. A la que ja funciona a Madrid des d'abril de l'any passat, ara se n'hi afegirà una altra i dues més a Langreo (Astúries). Seran, concreta la companyia, "plataformes especialitzades en l'atenció al client, i des de les quals s'ofereix a les empreses la subcontractació de serveis assistits, la gestió de siport en processos de negoci i la transformació digital del negoci, ampliant els canals de comunicació amb els clients".

Eurofirms Group incorporarà a la seva plantilla tots els treballadors de Norley (un centenar d'empleats). Tots ells continuaran oferint els serveis de contact center, ara des de la nova oficina d'Inneria a Madrid.



2.200 treballadors

La divisió d'Eurofirms centrada en l'externalització de serveis, Inneria, té més de dinou anys d'experiència al sector. Ofereix subcontractar diferents activitats i processos a través de les seves divisions (entre les quals hi ha logística, subministraments i emmagatzematge; neteja d'hotels, centres comercials i oficines; gestió de punts de venda, promoció i atenció al client, o serveis socials i atenció a les persones dependents).

Inneria compta amb una plantilla de 2.200 treballadors i cinc oficines arreu de l'estat espanyol. Estan situades a Barcelona, Valdemoro, Langreo, Màlaga i Madrid (on es troba la seu central de la divisió).

Eurofirms Group, primera empresa espanyola de recursos humans i quarta del sector a Espanya, ha estat reconeguda pel 'Financial Times' com una de les 1.000 empreses amb més creixement d'Europa per tercer any consecutiu. L'any passat, va tancar l'exercici amb un volum de facturació de 351 MEUR.

Eurofirms compta amb una xarxa de 133 oficines, de les quals 110 estan repartides arreu de l'Estat. La resta es troben a Portugal (vint), a Xile (dues) i als Països Baixos (una). A banda d'Inneria, des d'on ofereix externalitzar serveis, la cartera d'Eurofirms es complementa amb altres línies de negoci (entre les quals, solucions de treball temporal, selecció de perfils executius i comandaments intermedis, formació, una plataforma de feina online i la integració de persones amb discapacitat).