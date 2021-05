El nou subsidi únic de 452 euros per a persones que hagin esgotat l'atur que prepara el Ministeri de Treball per a la seva segona ona de reformes beneficiarà més d'un milió de persones. Aquest pretén unificar els més de vuit subsidis o rendes actives d'inserció que existeixen actualment i que els seus actuals receptors passin a cobrar aquesta nova transferència. La reforma entrarà en vigor progressivament durant el 2022, segons el compromís traslladat a Brussel·les en el Pla de Recuperació, si bé encara no té data concreta i gran part dels seus detalls hauran de ser negociats amb la patronal i els sindicats; segons va explicar ahir en roda de premsa la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

La titular de Treball tampoc va detallar si dins d'aquesta reforma del sistema de protecció per desocupació suprimirà els canvis introduïts pel PP, que redueixen l'import de les prestacions ordinàries per desocupació del 70% al 50% a partir de sis mesos. Durant la present crisi de la COVID, Treball va aprovar canvis en aquest sentit perquè els treballadors en ERTO de llarga durada no veiessin reduïdes les seves prestacions. No obstant això, en el Pla remès a Brussel·les no figura esment explícit a això i ahir Díaz no va esvair dubtes. La seva intenció, segons va manifestar, serà «prioritzar» l'estendre en el temps la cobertura dels diferents mecanismes, ja sigui via prestació o subsidi.

La reforma número 10 del component 23 remès a Brussel·les pretén la unificació de l'ampli ventall de subsidis, dissenyats per a aquelles persones que ja han esgotat la seva prestació d'atur o directament no han tingut accés a aquesta. Actualment, sumant la panòplia de les diferents prestacions no contributives, un total de 1,17 milions d'aturats percep algun tipus de transferència pública des del SEPE, ja sigui el subsidi per a majors de 52 anys, una renda activa d'inserció (RAI) o una renda agrària; segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball.

La finalitat d'aquesta reforma -que figura en la segona onada de modificacions, després de la primera que està prevista per a aquest 2021- és simplificar el model i ampliar la cobertura per desocupació. És a dir, que ho cobri més gent en atur i que ho cobri durant més temps mentre segueixi en aquesta situació. Segons les últimes dades de març, quatre de cada deu aturats no cobren cap mena de prestació o subsidi gestionat pel SEPE.

Els detalls de la reforma estan pendents d'abordar-se i concretar-se amb els agents socials i la transició s'espera que sigui gradual. És a dir, no tots els subsidis convergiran al mateix ritme cap a aquest nou subsidi únic.