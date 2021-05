Treball vol una prestació única d'atur de 451 euros al mes el 2022

El Ministeri de Treball i Economia Social vol simplificar i millorar el nivell assistencial de protecció per desocupació i crear una nova prestació que integrarà totes les existents, que entrarà en vigor a partir del 2022 i que tindrà una quantia del 80% de l'Iprem (451, 90 euros al mes, segons l'Iprem de 2021).

Així es recull en la reforma 10 del component 23 de el Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència, on s'assenyala que la reforma va dirigida a substituir el nivell assistencial de protecció per atur, regulat en la Llei General de Seguretat Social i en els programes de Renda Activa d'Inserció (RAI) i subsidi extraordinari per desocupació (SED), integrant-los en una nova prestació, complementària de la protecció contributiva, que protegeixi la situació de transició a l'ocupació.

En el text s'explica que es tractaria d'integrar en el subsidi ordinari per esgotament les modalitats extraordinàries que s'han anat creant en diferents moments. Així mateix, s'apunta que aquesta integració es farà de forma coordinada amb el desenvolupament de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que inclou l'augment dels seus beneficiaris i el desenvolupament dels itineraris d'inclusió.

La naturalesa del nou subsidi serà el d'una prestació per desocupació, complementària del nivell contributiu, vinculada a cotitzacions prèvies i finançada amb càrrec al pressupost de les prestacions per desocupació i la gestió estarà atribuïda al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i a l'Institut social de la Marina (ISM).

Per accedir a aquest subsidi, s'exigirà l'acreditació de manca de rendes individuals i, en alguns casos, responsabilitats familiars i el compromís i compliment d'un itinerari personalitzat d'ocupació davant el servei públic d'ocupació competent.

La durada de la mateixa dependrà de l'edat, circumstàncies familiars i la durada de la prestació esgotada, amb l'objectiu d'ampliar el període màxim actual del subsidi ordinari, incorporant les pròrrogues dels subsidis extraordinaris encara vigents.

Segons s'assenyala en el Pla, la finalitat que persegueix aquesta mesura és la d'ampliar la protecció per desocupació, millorant la cobertura en ampliar la durada dels subsidis i eliminar llacunes de desprotecció dels programes actuals, però també simplificar el funcionament del sistema, reduint el nombre de figures per donar més claredat, seguretat jurídica i facilitar la gestió.

A més, es vol vincular aquesta protecció amb el compromís de seguiment i realització d'un itinerari personalitzat d'ocupació i permetre que la prestació serveixi de transició cap a la protecció social quan la persona beneficiària no es reincorpori al mercat laboral i es trobi en situació de vulnerabilitat.

El col·lectiu que és objecte d'aquesta reforma és el de persones que esgoten la prestació contributiva i continuen en situació d'atur i persones que acrediten més de sis i menys de dotze mesos cotitzats, de manera que no poden accedir a la prestació contributiva.