Eurofirms compra l'empresa madrilenya de televenda Norley

L'empresa gironina de recursos humans Eurofirms ha tancat la compra de Norley, una companyia amb seu a Madrid especialitada a externalitzar la televenda. L'adquisició permet a la firma de Cassà de la Selva ampliar el servei de Contact Center (centre d'atenció al client) que ja ofereix a través de la seva filial Inneria.

Amb la incorporació de Norley Eurofirms comptarà amb quatre plataformes de Contact Center: dues a Madrid i dues a Langreo (Astúries). De les corresponents a la capital espanyola (les dues situades al carrer Julián Camarillo), una està en funcionament des d'abril de 2020 i l'altra començarà a operar durant els propers mesos. Aquestes plataformes estan especialitzades en l'atenció al client i ofereixen a les empreses una subcontractació de serveis assistits, gestió de suport en els processos de negoci (Business Process Outsourcing) i transformació digital del negoci ampliant els canals de comunicació amb el client.

La compra de Norley suposa la incorporació d'una plantilla de 100 treballadors que seguiran oferint els seus serveis d'atenció al client des de la nova oficina d'Inneria a Madrid.

La companyia assegura que la nova integració «forma part de la constant inversió en tecnologia que fan Eurofirms i Inneria per ser punters en innovació. A més, l'empresa reforça així el posicionament del grup en el seu sector».

Aquesta aposta inclou també la contractació de 300 empleats d'atenció al client a Madrid i Astúries a causa de l'ampliació de les plantilles a les seus de Julián Camarillo i Langreo, amb l'objectiu de donar cobertura a empreses financeres i de gran consum. Aquest pla estratègic s'articula des d'Inneria, una especialista en l'externalització de serveis amb més de 19 anys d'experiència al sector. La filial té 2.200 empleats i cinc oficines a Espanya situades a Valdemoro, Langreo, Màlaga, Barcelona i Madrid. Segons va informar Eurofirms en un comunicat, la companyia ofereix la subcontractació d'un ampli ventall d'activitats a través de les seves divisions: Solutions (logística, subministraments, picking, emmagatzematge i tasques auxiliars de producció); Cleaning Services (neteja d'hotels, espais industrials, oficines i centres comercials); Task Force (força de vendes, consultoria, disseny d'estratègia i formació comercial); Trade Marketing (gestió de punt de venda, promocions, reposició i atenció al client); Contact Center (atenció al client i venda); Social (serveis socials, atenció a persones dependents, entitats, centres de serveis socials i congregacions religioses); Mystery Shopper (client misteriós, auditoria i anàlisi).

Posició dominant

Amb la nova adquisició Eurofirms Gorup vol reforçar la seva posició com la primera empresa espanyola de recursos humans i la quarta del sector a l'Estat. El Financial Times va situar-la per tercer any consecutiu com una de les 1.000 empreses amb més creixement d'Europa. Amb un volum de facturació de 351 milions d'euros el 2020 i una xarxa de 133 oficines (110 a Espanya, 20 a Portugal, 1 als Països Baixos i 2 a Xile), la companyia compta amb una àmplia cobertura geogràfica i una alta qualitat de servei per als seus clients.