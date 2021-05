Samsung ha anunciat que no participarà de forma presencial al Mobile World Congress de Barcelona -que se celebrarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol- per la crisi de la covid-19. En un comunicat enviat aquest dimarts, l'empresa sud-coreana ha assenyalat que veu "prioritària" la salut i seguretat dels seus treballadors i clients i ha informat que la seva presència es limitarà a actes 'online'. Malgrat tot, assegura que seguirà col·laborant amb la GSMA i altres socis per "continuar desenvolupant noves experiències mòbils".

La baixa de Samsung se suma a la d'altres companyies com Nokia o Ericsson, que van ser les primeres en anunciar que no participarien en l'edició d'enguany. Més tard, grups com Google o LG van prendre la mateixa decisió.