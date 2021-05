Samsung va anunciar que no participarà de forma presencial al Mobile World Congress de Barcelona –que se celebrarà entre el 28 de juny i l’1 de juliol- per la crisi de la COVID-19. En un comunicat enviat ahir, l’empresa sud-coreana va assenyalar que veu «prioritària» la salut i seguretat dels seus treballadors i clients i va informar que la seva presència es limitarà a actes on-line. Malgrat tot, assegura que seguirà col·laborant amb la GSMA i altres socis per «continuar desenvolupant noves experiències mòbils». La baixa de Samsung se suma a la d’altres companyies com Nokia o Ericsson, que van ser les primeres a anunciar que no participarien en l’edició d’enguany. Més tard, grups com Google o LG van prendre la mateixa decisió.

«El MWC es farà, és un èxit rotund per a la ciutat». El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, s’hi ha referit així després de la cancel·lació de Samsung.

Tot i les baixes, Collboni es va mostrar convençut de la celebració del congrés i va assegurar que es tracta d’una «aposta determinada» de la GSMA, el Govern espanyol, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. «L’important és que la ciutat no s’aturi», va dir en la presentació oficial de la cinquena edició de l’Advanced Factories. Collboni va destacar la necessitat de «reactivar» el sector dels congressos, sempre que la situació sanitària ho permeti.