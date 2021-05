El govern espanyol proposa que les quotes del nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals vagin dels 90 als 1.220 euros al mes. L'últim esborrany del Ministeri de Seguretat Social, que ha avançat aquest dimecres la Cadena SER, detalla quins serien els 13 trams d'ingressos. El disseny planteja un tram mínim per a autònoms que guanyin 3.000 euros anuals o menys i un de màxim per a ingressos superiors a 48.841 euros l'any. El document planteja una adaptació progressiva durant nou anys. En el moment de posada en marxa, previst el 2023, els cinc trams inferiors pagarien entre 200 i 275 euros mensuals. El tram màxim seria de 400 euros.

El Ministeri de Seguretat Social planteja un període de nou anys per desplegar completament el sistema i que les quotes passin a ser d'entre 90 i 1.220 euros al mes. Aquestes quotes s'aplicarien el 2032.

Fonts del Ministeri de Seguretat Social afirmen que no hi ha res definitiu i que tenen sobre la taula molts documents de treball. Fonts dels agents socials també remarquen que encara no s'ha tancat la reforma.

Des de la UATAE, la secretaria general María José Landaburu celebra en una piulada "l'avenç cap a la justícia contributiva que suposa" aquest sistema -"a falta de conèixer amb detall la proposta"- i demana que "s'apliqui al més aviat possible a qui té menys ingressos, sense haver d'esperar fins a nou anys".