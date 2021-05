L’enfonsament de l’economia espanyola en 2020 serà inferior al pronosticat fa tan sols tres mesos (-10,8%) i el rebot el 2021 i 2022 molt més elevat, amb un creixement del 5,9 i 6,8% del Producte Interior Brut, respectivament. Les últimes previsions econòmiques de primavera, presentades ahir per la Comissió Europea, milloren les xifres de fa tres mesos i ofereixen un panorama més optimista. En aquest repunt jugarà un paper «decisiu» el pla de recuperació de la UE i els 69.500 milions en transferències a fons perdut assignats a Espanya a través del Next Generation EU.

«S’espera que la implementació del pla de recuperació i resiliència jugui un paper decisiu, impulsant el repunt en la segona meitat de 2021 i ajudant a sostenir l’expansió econòmica durant l’horitzó del pronòstic», assenyala l’informe elaborat per la Comissió Europea que situa a Espanya com el país que més subvencions rebrà i que assumeix que la meitat del volum previst s’absorbirà durant els pròxims dos anys: 12.000 milions en 2021 i 22.000 milions en 2022. «Si s’implementa de manera eficient, amb una combinació de projectes estratègics acompanyats d’àmplies reformes, l’impacte econòmic serà significatiu, particularment en 2022», apunta l’executiu comunitari. La Comissió fa aquestes estimacions després de l’aixecament d’algunes restriccions i l’acceleració registrada per la campanya de vacunació.