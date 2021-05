El Govern planteja que els autònoms paguin quotes d’entre 90 euros i 1.220 euros al mes quan comenci a aplicar el nou sistema de cotització en funció d’ingressos.

Els treballadors per compte propi que menys guanyin pagaran menys i els que més, abonaran majors quanties, en un esquema distribuït en 13 trams. I, segons els càlculs del Govern, de mitjana un autònom pagaria 275 euros al mes. Aquesta és l’oferta que ara mateix tenen damunt de la taula patronal i sindicats, segons un document al qual va tenir accés El Periódico. Aquest és el plantejament del ministre José Luís Escrivá, però no el dels agents socials, les posicions dels quals encara són molt distants.

Escrivá va manifestar en la seva compareixença d’ahir que un primer acord en matèria de pensions era «imminent», encara que aquest no incorporarà els detalls que han transcendit aquest dijous sobre la nova proposta per als autònoms. El plantejament ja traslladat fa setmanes de posposar fins al 2023 l’entrada en vigor del sistema i que aquest no estigués a ple rendiment fins al 2032 ja no agradava a part de la taula. I els trams i quanties d’entre 90 i 1.220 euros tampoc són del grat de totes les parts.

L’acord pinta llunyà en aquest àmbit i els detalls que han transcendit canviaran si la Seguretat Social vol tancar-lo amb acord.

Transició progressiva

Segons l’esquema dissenyat pels negociadors d’Escrivá, la transició entre un model i un altre seria progressiva. Ara mateix la quota mínima, amb la tarifa plana, frega els 60 euros. I progressivament va pujant fins a una cotització mínima d’uns 288 euros mensuals. Amb el nou sistema desapareixeria la tarifa plana i els autònoms amb ingressos més baixos, és a dir, uns rendiments de 3.000 euros a l’any o menys (250 euros al mes), pagarien 90 euros. I, en l’altre extrem, aquells que tinguessin rendiments de més de 48.841 euros anuals (4.070 euros al mes) pagarien 1.220 euros al mes. Un import similar als 1.245,45 euros que actualment representen la quota màxima.