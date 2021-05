L’Estat haurà de retornar 500 milions d’euros a les elèctriques que durant dos anys, 2013 i 2014, van pagar un cànon hidràulic que no els corresponia. Així ho estableix una sentència del Tribunal Suprem del passat 15 d’abril. El conflicte es remunta quan el Govern espanyol va aprovar el 2015 un decret que establia l’abonament d’aquests imports en concepte de l’ús de l’aigua per generar electricitat i va decidir aplicar-lo amb una retroactivitat de dos anys per fer front al dèficit de la tarifa elèctrica, segons va avançar El País. Ara, l’alt tribunal estima, en part, la demanda de les elèctriques sobre el cobrament indegut durant dos anys però reconeix la legitimitat del cànon i no l’elimina.

La demanda va ser presentada per l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica –UNESA tot i que ha passat a denominar-se AELEC- juntament amb altres multinacionals del sector contra el decret 198/2015 de 23 de març, en el qual es desenvolupa l’article 112 bis del text refós de la Llei d’aigües i regula el cànon per a l’ús de les aigües continentals en demarcacions intercomunitàries per generar electricitat.

Pel Tribunal Suprem, la retroactivitat aplicada pel Govern espanyol «manca de base legal evident» i en cap moment la llei no fa menció «explícita ni implícita que el cànon s’hagi de recaptar des de l’1 de gener de 2013.