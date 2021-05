El Col·legi d’Enginyers i Comexi Group celebraran el proper 4 de juny la quinzena i setzena edició dels Premis Manel Xifra i Boada. Retornaran al format presencial en un acte a l’auditori Josep Irla de Girona amb l’objectiu de reconèixer «les contribucions a l’enginyeria i al coneixement tècnic». En aquesta edició (a la qual s’hi suma també la passada, ajornada per la pandèmia) el Col·legi i Comexi premiaran l’enginyer Pere Bech Albans amb el guardó a la Millor Trajectòria Professional; el també enginyer Rafael Pous Andrés rebrà el Premi a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic, i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) rebrà el premi al Grup de Recerca Aplicada o Centre Tecnològic. També hi haurà un reconeixement als premiats i premiades del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Els premis van néixer l’any 2005, poc després de la mort de l’enginyer que els hi dóna nom, Manel Xifra i Boada, fundador de Comexi.