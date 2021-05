La cadena de cafeteries gironina PdePÀ preveu arribar als 10 establiments oberts al llarg de 2021. La firma, que va iniciar la seva activitat el 2014 amb l’obertura del primer local a Lloret de Mar, està tirant endavant el seu pla d’expansió malgrat l’impacte de la COVID. Aquesta estratègia es materialitza amb l’obertura recent d’una coffee bakery a Vic, la primera aventura fora de les comarques gironines.

Segons explica el fundador de PdePÀ, Nino Gómez, «ja feia temps que buscàvem una ubicació fora de Girona, en un punt estratègic i sense entrar a Barcelona ciutat». La ubicació l’han trobat finalment en un local de 140 metres quadrats a la cantonada de la plaça major concretament al numero 16 d’aquesta emblemàtica plaça, el local ubicat centre neuràlgic de la capital d’Osona dona també a la rambla de les Davallades . Gómez explica que la cadena va optar per Vic «igual que vam triar estar a la plaça independència de Girona. És una plaça increïble , el nostra concepte cofee bakery no hi era, i hem cregut convenient portar-la aquí».

La següent obertura també és d’envergadura. PdePÀ ha reprès el condicionament d’un gran local a la plaça Pompeu Fabra de Girona, anteriorment ocupat per la botiga de complements de la llar Casa. La firma va iniciar els tràmits just abans de la pandèmia i amb aquesta nova desescalada vol anar un pas més enllà i convertir l’establiment en la seva nau insigne. «És fins avui el local més gran que haurem construït amb PdePÀ. Ens hi estem deixant els cinc sentits per oferir un espai més acollidor, més gran, amb servei de recollida al propi local... Serà el primer de molts». Tants com deu quan acabi el 2021, si el seu pla estratègic dissenyat el 2019 arriba a bon port.

A l’obertura del PdePÀ de la plaça Pompeu Fabra (prevista per al juny) se li afegeix també una de propera a un centre comercial outlet a Viladecans ja lligat i pendent de signar, acció que es farà també a principis de juny.

Actualment la firma té vuit locals actius. Tres a Lloret (Rieral, rambla Romà Barnés i Fenals), tres a Girona (ronda Sant Antoni Mª Claret, gran via de Jaume I, i plaça Independència) un a Blanes i un a Vic. El pla d’expansió inclouria altres localitats de la província de Girona i també de fora, però evitaria l’entrada a Barcelona ciutat. «És molt complicat», reconeix Gómez. «Hi ha moltíssima oferta del nostre sector. A Vic l’oferta del cofee bakery no és molt extensa. Barcelona està plena de grans marques. Seria entrar en una selva i preferim mantenir-nos el nostre sector i cuidar la clientela».

L’impacte de la COVID

La covid ha retardat aquesta estratègia. Com a negoci dedicat a l’hostaleria PdePÀ ha patit de ple l’impacte de la pandèmia: van tancar l’any amb un volum de negoci de 2,4 milions d’euros d’una facturació prevista de 3,2 milions. «Hem hagut de tirar dels crèdits ICO; a nivell de facturació ens ha perjudicat sobretot el tema dels aforaments i les limitacions horàries». Tanmateix, Gómez explica que a nivell social han sortit reforçats. «S’ha creat un vincle més fort que el que teníem. Hem protegit tot el personal». La pandèmia també ha potenciat noves vies de negoci com ara el menjar a domicili i el servei per recollir a l’establiment línies que han arribat per quedar-se. Però la companyia s’ha mantingut fidel al seu estil de cafeteria, fent que el client es senti com a casa. «Hem fet un espai de trobada a on la gent no te pressa per marxar ni nosaltres perquè marxin, i això la gent ho valora i cada dia més».