La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) va protagonitzar dijous una nova sessió del IV Congrés de Pimes de Catalunya organitzat per Fepime Catalunya amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la Pime catalana i elaborar un memorial de propostes de millora que es lliurarà a les administracions. El president de la FOEG, Ernest Plana, ho va avançar només començar la sessió: «El nostre cavall de batalla durant més de set anys és la formació, és el que més preocupa als nostres associats segons totes les enquestes. Ens trobem que hi ha molts joves a l’atur, però no trobem professionals per cobrir la demanda del mercat».

Jordi Solà, president de l’Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions de les comarques gironines (CORVE), va exposar que una de les principals problemàtiques és que els currículums de la Formació Professional estan obsolets. «En el cas del vehicle elèctric i els nous sistemes de propulsió, els centres formatius estan a anys llum de la realitat i la tramitació per actualitzar els currículums és massa lenta. Necessitem que l’administració sigui més àgil implementant currículums».

Dificultats dels sectors

En la mateixa línia, Eduard Ayach, representant de l’Associació Transports Girona (ASETRANS), va assegurar que el sector del transport de mercaderies per carretera té mala imatge, està poc respectat i la manca de personal que s’hi vol dedicar és alarmant. Mª Àngels Pita, gerent de CETIG, va apuntar la necessitat de recuperar la figura de l’aprenent que evoluciona amb l’empresa. Ernest Roglans, president del Gremi d'Instal·ladors de Girona, va remarcar que el sector necessita personal cada vegada més qualificat i no en troben. «El problema és la descoordinació entre Ensenyament i Treball. Fa 15 anys vam detectar que el mercat necessitava un cicle de formació de frigoristes i Ensenyament va trigar 13 anys a implementar-lo».