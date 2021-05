Els preus a comarques gironines van continuar enfilant-se a l’abril per segon mes consecutiu. En concret, segons recull l’estadística que publica l’INE, l’encariment mitjà s’ha situat en l’1,1%. Allò que és significatiu, però, és l’augment que ha registrat la taxa interanual de l’Índex de Preus al Consum (IPC), que s’ha disparat fins al 2,5%. Feia dos anys i mig, d’ençà de l’octubre del 2018, que aquest indicador no se situava per damunt del 2%.

A la província, l’alça que han continuat registrant els preus a l’abril es deu, sobretot, als forts increments amb la roba (+10,2%), el calçat (+9,1%), l’electricitat i el gas (+5,3%). Per contra, oci i cultura o mobles i articles de la llar baixen de preu, tot i que de manera quasi imperceptible.

La inflació es manté. Segons les dades que va fer públiques l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a les comarques gironines els preus s’han apujat un 1,1% de mitjana durant el mes d’abril. Sobretot, pel fort increment que ha registrat la moda.

En concret, durant el mes passat, la roba va encarir-se un 10,2%. I el calçat, per la seva banda, ho va fer en un 9,1%. Hi té relació la fi de les rebaixes –tot i que ara puguin allargar-se tot l’any- i el canvi de temporada. Però durant l’abril també hi ha hagut altres grups que han augmentat preus.

Destaca també l’encariment de l’electricitat, el gas i altres combustibles, que de mitjana s’han apujat un 5,3%. També s’incrementen els serveis d’allotjament (+2,9%) i els de cura personal (+1,2%). Els aliments són un altre grup que s’encareix, tot i que de manera més moderada (+0,7%).

Per contra, també hi ha hagut altres articles i serveis que s’han abaixat. Però en aquest cas, el descens de preus és molt més atenuat. Dins aquest grup s’hi troben, per exemple, els paquets turístics (-2,4%), l’oci i la cultura (-0,2%) o el mobiliari i els articles per a la llar (-0,1%).