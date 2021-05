El sector turístic ha volgut fer-se sentir aquest diumenge per reivindicar el "retorn de la confiança" cap als seus establiments. El Col·legi Oficial de Professionals de Turisme de Catalunya (COPTUR) ha reunit més de 300 persones en un acte festiu al cèntric Passeig de Gràcia de Barcelona. "Volem que tothom sàpiga que hem tornat, que estem preparats per a què la gent torni a viatjar i a gaudir", ha destacat a l'ACN Yassine Bouiallal, membre de la comissió gestora de COPTUR. L'acte, que ha quedat lluny dels milers de professionals que preveia atraure, també ha estat un clam del sector per instar l'administració a dissenyar un pla estratègic i una línia d'ajudes directes. Entre altres, reclamen beneficiar-se dels fons Next Generation.

Nombrosos autobusos i centenars de professionals han ocupat el Passeig de Gràcia en una tarda amenitzada per diversos grups de percussió. Vestits amb una mateixa samarreta blanca on es podia llegir el lema 'Complint Somnis', els manifestants s'han unit per fer visible el retorn de l'activitat turística just quan falten poques setmanes per a què comenci la temporada d'estiu.En ple descens de la incidència de la covid-19 i amb la campanya de vacunació a l'alça, el sector celebra que mica en mica s'estigui recuperant la mobilitat, "element clau" per a l'activitat turística, com ha destacat a l'ACN Bouiallal. "Malgrat ser un dels sectors més castigats per la pandèmia, volem que tothom sàpiga que tornem amb més il·lusió que mai", ha assegurat instants abans de l'acte.Bouiallal ha remarcat que la concentració d'aquest diumenge "no es planteja com una protesta, sinó un acte festiu" per convidar la ciutadania a tornar als allotjaments, a viatjar i a consumir activitats turístiques.

El missatge de fons, ha subratllat, és "restaurar la confiança" dels clients que els darrers mesos no han pogut viatjar degut a les restriccions derivades de la covid.Respecte les mesures que han dut el sector a abaixar la persiana o a mantenir una activitat de mínims durant bona part de l'últim any, Bouiallal ha retret a les administracions haver actuat de forma unilateral. "Ens hauria agradat poder ser actius en la definició d'uns protocols clars que haguessin ajudat a contenir els contagis", ha apuntat, si bé ha demanat passar pàgina per posar la mirada en el futur més imminent.En aquest sentit, ha assegurat que les previsions turístiques per aquest estiu "en general són bones" i ha instat la Generalitat i l'estat espanyol a "buscar punts de consens" amb el sector per afrontar els propers mesos. Oferir ajudes públiques "per compensar les pèrdues", definir programes de formació i crear projectes per implantar les energies verdes i la transformació digital són els principals reclams que COPTUR fa a l'administració.L'acte d'aquest diumenge ha tallat el trànsit de mitja dotzena de travessies del Passeig de Gràcia de Barcelona per reunir representants dels allotjaments, l'hostaleria, les universitats, l'organització d'esdeveniments, les consultories, les agències de viatges, les empreses de transport i logística, així com guies turístics. Tot i que la previsió era superar els 3.000 assistents, finalment la Guàrdia Urbana ha xifrat els participants en poc més de 300.