El PDeCAT proposarà que l’exconsellera d’Empresa Àngels Chacón torni a ser la seva candidata a presidir la Generalitat si es repeteixen eleccions a Catalunya per no pactar ERC i JxCat la formació d’un Govern abans del 26 de maig. Ho va anunciar ahir el president de el partit, David Bonvehí, en la seva intervenció a l’Assemblea Nacional, on va exposar el seu informe de gestió. «El PDeCAT ha de ser el partit de centre ampli de Catalunya. La nostra proposta ha de créixer, millorar i explicar-se molt més per ser un actor de referència en el bon govern del país», va assegurar Bonvehí, que va avançar que caldrà celebrar un congrés ideològic després de l’estiu per definir «què vol defensar aquest centre ampli».