La fira turística Fitur es prepara per a la seva edició més especial després de la pandèmia del coronavirus, que ha mantingut paralitzats els viatges arreu del món durant gairebé un any. La seva celebració de forma presencial i en dates excepcionals, del 19 al 23 de maig de 2021, ha estat molt ben acollida pel conjunt d’empreses i professionals, tant nacionals com internacionals, que confien que suposi una injecció per a la dinamització del sector.

La directora de Fitur, María Valcarce, va assegurar que «enguany és una edició molt especial que posa el seu focus a reactivar l’activitat turística». Així, l’esdeveniment buscarà unir tots els esforços público-privats amb l’objectiu de potenciar la seva posició de lideratge, la seva capacitat de gestió, el seu vigor com a pilar de l’economia i la seva intel·ligència per a la innovació i la sostenibilitat.

Per a això s’ha comptat amb valuoses contribucions, com la declaració de Fitur com a Esdeveniment d’Excepcional Interès Públic o la consideració de l’assistència a Fitur com a «viatge essencial» per a participants internacionals. «La reactivació del turisme és un requisit imprescindible per a la recuperació econòmica del país. Aquesta pandèmia ens ha demostrat fins a quin punt el sector turístic és essencial per a la bona marxa de l’economia i que el seu impacte va més enllà del ja altíssim percentatge del PIB o de l’ocupació que mesurem com a directament generat pel sector, que el 2020 superava en les dues variables el 13%», va explicar Valcarce.

La indústria turística espanyola, que ha estat declarada pel Fòrum Econòmic Mundial com la més competitiva del món, està preparada per a la reactivació i Fitur serà el punt de partida per presentar Espanya «com a destí segur».