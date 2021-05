Les empreses gironines ja han superat els 2.000 milions d’euros avalats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per fer front als efectes de la pandèmia. Les darreres dades de l’organisme que gestiona aquests préstecs recolzats per l’Estat revelen que durant el mes d’abril hi havia a la demarcació 13.483 empreses (prop de la meitat del total) que havien sol·licitat aquest tipus d’ajuts. La suma de tots ells arribava als 2.029 milions d’euros, divuit milions més que al març, mes en el qual es va superar la barrera dels 2.000 milions d’euros.

Durant el mes de juliol passat, just en el període de desescalada després del confinament de la primavera, ja hi havia 11.107 empreses que havien hagut de recórrer a l’organisme públic per cobrir els imprevistos de l’aturada econòmica. En aquella ocasió, l’import combinat pujava fins els 1.533 milions d’euros.

La xifra va anar augmentant a un ritme gradual però constant, esperonat sobretot per la segona onada de la pandèmia i les restriccions decretades per les autoritats durant la tardor de 2020. Des de l’estiu fins ara, l’ICO ha hagut de subministrar liquiditat addicional a les empreses gironines per un valor de gairebé 500 milions d’euros.

Tot i que el número d’empreses i de finançament no para de créixer, en els darrers mesos hi ha hagut un fre pel que fa al nombre de societats que recorren a l’ICO per cobrir despeses.

En aquest sentit, del 31 de gener al 30 d’abril de 2021, 308 empreses van demanar crèdits, mentre 508 ho van fer del 31 d’octubre al 31 de gener, un 40% menys.

A això se li suma el fet que pimes, autònoms i empreses que han demanat finançament podran allargar fins a 10 anys la devolució d’aquests crèdits, així com gaudir d’un període de carència superior a dos anys en el pagament del principal.

Un 30% menys de facturació

La principal condició és que la facturació hagi caigut un 30%, va explicar en un comunicat recollit per Efe el Ministeri d’Assumptes Econòmics.

A més, es mantindrà l’aval públic en els préstecs que, per acord voluntari entre l’entitat financera i l’empresa, es converteixin en préstecs participatius, la qual cosa permetrà millorar la solvència i qualitat creditícia de les empreses.

I per últim, es destinen 3.000 milions perquè l’ICO, principalment, acompanyi els processos de reestructuració de préstecs que comptin amb aval de l’Estat, i els bancs apliquin quitacions, reduint l’import nominal del deute i contribuint a la solvència d’empreses viables amb problemes financers.

El Consell de Ministres va aprovar dimarts un acord amb les línies d’actuació que haurà de seguir la banca si vol refinançar o reestructurar els préstecs concedits amb aval de l’Estat i va donar llum verda a un codi de bones pràctiques amb els passos a seguir perquè les entitats actuïn de manera coordinada.

Les entitats financeres podran adherir-se de manera voluntària a aquest codi encara que, amb la idea d’incentivar la participació de totes les entitats financeres, el Govern publicarà la llista de les que s’apuntin i de les que no.

A partir d’ara, tindran un mes per comunicar si s’hi sumen, la qual cosa obligarà a estudiar la situació financera de les empreses i autònoms a les quals van concedir finançament amb aval públic i demanin ajuda, a més que hauran de coordinar-se amb altres entitats amb les quals el client tingui deutes. Així mateix, les entitats financeres hauran de mantenir obertes les línies de circulant del beneficiari fins al 31 de desembre de 2022.