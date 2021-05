Espanya és el país europeu, entre els cinc principals mercats automobilístics (Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Espanya), on els fabricants utilitzen una ofensiva de descomptes més agressiva per vendre els seus cotxes, amb un 22% de mitjana. Així es desprèn d’un informe elaborat per Jato Dynamics, que assegura que en els últims tres anys els descomptes sobre el preu original dels vehicles han anat creixent a tots els països.

No obstant això, Espanya s’ha mantingut al capdavant, amb un 22% de rebaixa el 2020, mentre que a Itàlia aquesta dada es queda en el 18%, igual que a Alemanya. A França, el descompte baixa al 16% i al Regne Unit, descendeix fins a l’11%.

La firma va explicar que, a més de descomptes directes sobre el preu, hi ha un altre tipus d’incentius a la compra que també donen els seus fruits, com el pagament a terminis, el finançament al 0% o la protecció en cas de pèrdua de la feina durant els 12 mesos posteriors a la compra del cotxe.

Així mateix, els governs europeus també van posar en marxa una sèrie d’ajudes a la compra, sobretot en l’àmbit dels vehicles elèctrics o híbrids endollables. En aquest aspecte, el 2020 a Espanya hi havia vigent el Pla Moves II, amb fins a 4.000 euros d’ajuda per a l’adquisició d’un model «zero emissions» i amb 1.500 euros addicionals en cas de desballestar un model antic. A Itàlia es donaven fins a 8.000 euros per comprar un cotxe elèctric, quantitat que a França ascendia fins als 10.000 euros, mentre que a Alemanya es quedava en els 6.000 euros i al Regne Unit en 3.500.

Jato Dynamics assenyala que, tot i que tradicionalment les marques llançaven ofertes cada trimestre, el 2020 la pandèmia va fer que aquests incentius s’incrementessin, fins i tot llançant ofertes de cap de setmana.