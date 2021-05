Més d’1,3 milions de perceptors de prestacions per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i 155.000 beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) ja han presentat les seves declaracions de la renda corresponents a l’any 2020, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària. Al tancament del dijous 13 de maig, l’Agència Tributària havia tornat ja més de 2.900 milions d’euros a 4,4 milions de contribuents. En total, s’han presentat 8,5 milions de declaracions, de les quals a 6,6 milions els corresponen imports a retornar.

Està previst que durant tota la campanya es presentin 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l’any anterior. D’aquest total, es preveu que 14.330.000 donin dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l’any anterior, per un import de 10.857 milions d’euros. Paral·lelament, s’esperen 5.960.000 declaracions a ingressar, un 5,7% més, per import de 12.976 milions.

Aquest any, com a novetat, l’Agència Tributària ha incorporat una nova via d’assistència a través de l’«informador» de Renda. Aquesta eina, accessible al web dins de l’apartat dedicat a la campanya, inclou tots els blocs informatius tradicionals de la renda, encara que reestructurats i sistematitzats per poder anar oferint la informació que requereix cada contribuent a partir de preguntes senzilles que realitza la pròpia eina.

La novetat respecte als ERTOs i l’IMV és que, en aquests casos, si el contribuent que utilitza l’«informador» no veu resolt el seu dubte, se li ofereix la possibilitat de contactar directament amb un funcionari de l’Agència mitjançant un xat establert per a aquests col·lectius que està habilitat en horari de matí, de dilluns a divendres.

No obstant això, tant per a aquests col·lectius com per al conjunt dels contribuents, des del primer dia de campanya es manté obert el tradicional canal telefònic de resolució de dubtes tributaris, de dilluns a divendres.

L’Agència Tributària va iniciar a principis de maig la confecció telefònica de declaracions a través del pla El truquem, que aquest any manté un disseny que permet atendre des del primer dia el mateix perfil de contribuents que a l’atenció presencial a les oficines, i també nous col·lectius que ho necessitin, com ara els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital o dels d’expedients de regulació temporal d’ocupació.

Fins al moment, s’han presentat gairebé 290.000 declaracions amb el Pla El truquem. Destaca que, d’entre totes, més del 20% s’han realitzat per part de beneficiaris de l’IMV o de perceptors de prestacions per ERTO.

Pel que fa a aquest canal de presentació, una vegada que el contribuent demana cita i tria horari de matí o de tarda, se li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada del funcionari d’Hisenda. L’Agència Tributària recorda que resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessàries per realitzar la declaració quan rebi la trucada.

D’altra banda, i amb l’objectiu de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, se sol·licita als ciutadans que anul·lin la cita per la mateixa via per la qual la van obtenir si han decidit no utilitzar-la.

El 2 de juny, a les oficines

Pel que fa a la resta de vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de l’AEAT, també destaquen les presentacions a través de l’aplicació mòbil de l’Agència i l’assistència presencial a oficines, que aquest any s’inicia el 2 de juny.

L’Agència Tributària destaca que la principal característica de la campanya d’aquest any és el reforç previst en l’assistència personalitzada per als afectats per ERTOs i els perceptors de l’IMV. A més de les cartes informatives remeses a tots dos col·lectius i a les recomanacions per a aquests contribuents que l’Agència Tributària va oferir abans de l’inici de la campanya a la seva pàgina web, en el cas dels perceptors de prestacions per ERTO es millora la informació disponible en les dades fiscals a mesura que l’Agència rep les dades actualitzades del SEPE sobre expedients de reintegrament.