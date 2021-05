Setze aeroports de la xarxa d'Aena entre ells el de Girona- han obtingut l'acreditació d'"aeroport segur", de manera que ja són 19 els aeròdroms del gestor aeroportuari que compten amb aquesta acreditació.

Segons ha informat aquest dilluns Aena, els nous aeroports que han aconseguit aquesta certificació del programa d'Acreditació de Salut Aeroportuària del Consell Internacional d'Aeroports (ACI) són els d'Alacant-Elx, Màlaga, Eivissa, Menorca, Sevilla, València, Bilbao, Girona , Gran Canària, Tenerife Sud, Tenerife Nord, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro i La Gomera.

Aquests aeroports se sumen als que ja tenien aquesta acreditació: Madrid-Barajas, Barcelona-el Prat i Palma de Mallorca.

La resta dels aeroports de la xarxa d'Aena es troben en procés de tramitació.

ACI ha certificat el reforç de la neteja i desinfecció en les instal·lacions, el control dels aforaments màxims permesos i l'adaptació dels diferents processos operatius a la nova realitat.

El Consell Internacional d'Aeroports ha valorat la instal·lació de mampares protectores, dispensadors de gel hidroalcohòlic, elements sense contacte, informació en format digital, cartelleria i megafonia per la qual es recorda l'obligació de l'ús de la màscara i recomanacions com la higiene de mans, així com marques i petjades per mantenir les distàncies i l'anul·lació de seients per preservar les distàncies.

Segons el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), el transport aeri s'ha demostrat com un entorn de baixa prevalença de virus, sumant menys de l'1% dels casos detectats de covid-19 i sense increment en la ràtio de transmissió .