Les exportacions gironines han crescut un 11,4% durant el primer trimestre i ja superen els 1.600 milions d'euros (MEUR). Tot i que per volum les empreses agroalimentàries continuen encapçalant els registres, allò significatiu –i el que el bona part explica l'increment- és l'embranzida que han agafat les químiques. Perquè entre gener i març aquest sector ha arribat a créixer fins a un 42% en exportacions. Les seves vendes a l'exterior (cal tenir en compte que aquí hi ha les farmacèutiques) s'han situat en 320,1 MEUR. I aquí, sobretot, és significatiu el balanç de març. Perquè segons recull l'estadística, les exportacions del sector químic gironí s'han catapultat i han arribat a créixer gairebé en un 80% tan sols durant aquest mes.

Després de començar el 2021 en negatiu (al gener van caure un 2,5%) les exportacions gironines remunten. I de fet, els bons registres assolits durant el febrer i el març permeten no tan sols atenuar, sinó també superar aquell mal inici d'any.

Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les empreses de la demarcació han fet exportacions per valor de 1.630,11 MEUR durant aquest primer trimestre. És fins a un 11,4% més en comparació amb el mateix període de l'any passat, quan l'esclat de la covid-19 i l'estat d'alarma pel coronavirus ja van començar a trastocar l'economia. Ara bé, si s'analitzen els sectors amb detall, n'hi ha un que sobresurt per damunt de la resta. I que creix de manera significativa: la química. Perquè entre gener i març, les seves empreses –aquí dins, hi ha les farmacèutiques- han augmentat fins a un 42,5% les vendes a l'exterior. I han tancat el primer trimestre amb exportacions per valor de 320,1 MEUR.

El sector, sobretot, s'ha catapultat durant el mes de març. Perquè si bé al febrer les químiques gironines ja van vendre un 35% més a fora, al març aquest percentatge s'ha arribat a enfilar fins al 79,8% (amb exportacions per valor de 146,4 MEUR).

L'agroalimentari, en atonia

Els bons registres de les químiques, però, contrasten amb els de l'agroalimentari gironí. Perquè durant el primer trimestre, les seves exportacions no han acabat d'arrencar. Si bé al març aquest sector ha crescut un 5,4% en exportacions (n'ha fet per valor de 253,6 MEUR), amb això no n'hi ha hagut prou perquè pogués tancar el primer trimestre en positiu. De fet, en comparació amb l'any passat, ho fa lleugerament a la baixa (-0,2%) havent fet vendes a l'exterior per valor de 695,1 MEUR.L'estadística del Ministeri també recull com les càrnies tanquen el primer trimestre amb les exportacions lleugerament a la baixa. En concret, amb un descens del 0,15% (perquè dels 477,92 MEUR de l'any passat ara es passa a 477,19 MEUR). De totes maneres, però, també és cert que durant el març han aconseguit capgirar els descensos que havien registrat al gener i febrer, i han tancat el mes amb un tímid increment (passant dels 165,9 MEUR del març del 2020 als 167,5 MEUR del d'aquest 2021).

Més vendes a la Xina

Si en comptes de mirar sectors es passa la lupa per destins, allò que és significatiu és l'increment que han registrat les vendes cap a la Xina. I aquí, hi tenen molt a veure les càrnies (perquè precisament el gegant asiàtic és un dels principals consumidors de carn de porc). De fet, durant el primer trimestre les vendes de les empreses gironines a la Xina s'han enfilat fins a un 36% (passant dels 186,01 MEUR del 2020 als 254,36 MEUR d'aquest 2021).

Pel que fa a la resta de mercats, aquest primer trimestre es tanca amb lleugers increments en relació amb els de l'any passat. Símptoma, també, que les exportacions gironines podrien començar a superar els estralls provocats per la covid-19 als mercats exteriors. En són exemple països com França, el principal destí dels productes gironins (on es passa dels 370,3 MEUR en exportacions als 373,7 MEUR), Itàlia (de 109,7 a 114,3 MEUR) o també Alemanya (de 87,3 a 105,9 MEUR) i Portugal (de 64,8 a 81,2 MEUR).

Ara bé, a l'altra cara de la moneda s'hi troba el Regne Unit. Perquè aquí, arran del Brexit, allò que és significatiu és el descens que han experimentat les exportacions gironines (que passen dels 60 MEUR del primer trimestre del 2020 als 38,6 MEUR del d'aquest any). A Catalunya, durant el primer trimestre les exportacions han crescut un 10,2% (situant-se en 19.183,7 MEUR).