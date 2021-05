El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir al final de la reunió del seu Consell de Ministres que el combat contra Hamas «continua a plena potència» i va demanar temps per resoldre la situació.

Així mateix, el mandatari israelià va afegir que Israel compta amb el suport de la comunitat internacional, començant pel president dels Estats Units, Joe Biden, a qui va agrair el seu suport a l’operació de l’Exèrcit contra el moviment islamista palestí. «Farà falta una mica de temps», va afegir.

Segons un comunicat de la Casa Blanca, Biden sí que va reafirmar el seu ferm suport al «dret d’Israel a defensar-se dels atacs amb coets de Hamas i altres grups terroristes», tot i que també va plantejar «la seva preocupació per la seguretat dels periodistes» i va destacar la necessitat de «garantir la seva protecció», en referència a la destrucció en un bombardeig israelià d’una torre de Ciutat de Gaza seu de l’agència de notícies nord-americana The Associated Press i de la cadena panàrab Al-Jazeera.

Hores abans, el primer ministre israelià havia considerat com a «justos i morals» els atacs sobre la franja de Gaza i havia manifestat la seva intenció de continuar responent «enèrgicament» als llançaments de coets de Hamàs sobre Israel. Netanyahu va considerar que l’escalada de tensió va començar quan Hamàs va disparar coets.