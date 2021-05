La igualtat en les cúpules directives és una assignatura pendent que arrosseguen les empreses espanyoles. I malgrat que la COVID no ha frenat la reducció de les bretxes, tant en presència com en remuneracions, la distància entre homes i dones continua sent inflada i, a l’actual ritme, no s’aconseguirà la paritat fins al 2070. Així ho constata l’edició anual de l’informe de l’escola de negocis Eada «Bretxa salarial i presència de la dona en llocs directius 2021», que també constata una frenada de la reducció de la bretxa salarial entre els treballadors del carrer. «Les actuals mesures no són suficients», va declarar la responsable de l’estudi, Indry Canchila.

Cada vegada és més freqüent veure dones en llocs de comandament, especialment en les pimes, però les diferències respecte als seus homòlegs masculins encara són substancials. Aquest és el diagnòstic que fa Eada, que assenyala que només el 18,8% dels llocs directius estan actualment ocupats per dones. Aquest percentatge ha augmentat en 2,4 punts respecte a l’any passat i sis punts en l’última dècada. No obstant això, a aquest ritme «trigaríem 50 anys a arribar a equiparar la presència d’homes i dones en llocs directius», va alertar Canchila.

Parets de vidre més robustes

«No sols cal posar més dones en el poder, sinó fer-lo més atractiu per poder conciliar», va declarar la investigadora d’Eada Aline Masuda. Aquesta presència femenina en les cúpules varia substancialment segons la grandària de la companyia. Fins al punt que a la gran empresa només el 5,8% dels llocs directius estan ocupats per dones; enfront del 60,9% de la petita empresa. L’informe també constata no només la persistència de les parets de vidre, sinó la seva major segregació. Actualment el 32,6% dels directius de recursos humans són dones; quota que baixa al 5,8% en el cas dels directors de producció.