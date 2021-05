Mercadona va inaugurar ahir un nou supermercat eficient al municipi de Salt, ubicat concretament al Mercat municipal de la localitat. Aquest supermercat, que obre amb el nou model de botiga eficient que la companyia està implantant a tota la cadena, comporta la reforma de l’existent per no adaptar-se als estàndards de qualitat requerits actualment. La nova botiga suposa una inversió de 3,3 milions d’euros i en la seva reforma hi han participat 25 proveïdors, que han donat feina a 85 persones durant la fase d’obres. Dels 28 supermercats que Mercadona té a les comarques gironines, amb aquesta nova reforma ja són 19 els centres que tenen implantat el nou model.