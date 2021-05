Puratos, multinacional d'origen belga especialitzada en solucions de matèries primeres de fleca, pastisseria i xocolata, ha posat en funcionament un nou magatzem vertical automatitzat amb capacitat per a fins a 10.000 palets. A més de l'optimització de l'espai, aquesta instal·lació permet traçar al complet les 95.000 tones de producte que produeix i emmagatzema a l'any, així com augmentar la productivitat de magatzematge i reduir possibles errors humans.

“Trobar solucions d'optimització d'espai i augment de la productivitat de magatzematge era una prioritat" Jorge Grande - Director General de Puratos

Situat en la seu central de Puratos a Sils, el nou magatzem és capaç de localitzar els productes, transportar-los internament i preparar les mercaderies de sortida. Igualment, gràcies al seu sistema informàtic, permet controlar i gestionar els productes; des de les rotacions, fins a les caducitats i maduracions de les referències emmagatzemades.

Amb una inversió de 10 milions d'euros, la companyia millora el servei que presta als seus clients, reduint els possibles errors de magatzematge derivats de l'acció humana, així com agilitar processos interns i augmenta la seva productivitat, tant a nivell de magatzematge com de distribució.

“Emmagatzemar i gestionar els productes per als nostres 20.000 clients actuals és tot un repte. A això, a més, hem de sumar-los tots aquells productes que produïm des de Puratos España i que exportem a altres companyies del grup”, reflexiona Jorge Grande, director general de Puratos. “Trobar solucions d'optimització d'espai i augment de la productivitat de magatzematge era una prioritat per a nosaltres per a poder continuar creixent i oferir als nostres clients les millors solucions, tant de producte com de rapidesa en les comandes”, afegeix Grande.