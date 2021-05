El Sabadell va anunciar ahir negociacions amb l’entitat familiar andorrana MoraBanc per vendre-li la seva filial al país. «Aquestes converses s’emmarquen en la nostra estratègia de centrar la nostra activitat de negoci a Espanya i considerar aquelles operacions corporatives internacionals que tinguin sentit tant per la naturalesa del comprador com per les condicions econòmiques plantejades», va anunciar el seu conseller delegat, César González-Bueno, en una nota.

L’entitat està en plena transformació. El seu nou primer executiu, que va accedir al lloc a l’inici de l’any com a part de la reordenació del banc posterior a la ruptura de les negociacions de fusió amb BBVA, va reiterar a la fi d’abril que el Sabadell no té intenció de vendre «a curt termini» les seves filials britànica i mexicana, però no va esmentar l’andorrana. El grup té previst presentar el 28 de maig el seu nou pla estratègic per als pròxims tres anys, en el qual s’inclourà una nova retallada de despeses, a penes uns mesos després de pactar la sortida de 1.800 treballadors a Espanya (11% de la plantilla).

Banc Sabadell d’Andorra és, en qualsevol cas, una entitat petita: el seu actiu ascendeix a 1.037 milions d’euros (a penes el 0,42% del balanç total del grup), amb 426 milions en crèdits i 1.830 milions en recursos de clients entre balanç (com a dipòsits i comptes) i fora de balanç (com a fons d’inversió). L’entitat va guanyar l’any passat 10 milions i té set oficines i 149 empleats. Compta amb un elevat ràtio de solvència del 20,4%, una rendibilitat sobre el capital del 10,5%, una morositat del 3,58%, una quota de mercat pròxima al 20%.