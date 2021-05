La CUP ha criticat aquest dimecres el pacte entre ERC i JxCat que permetrà la formació del Govern a Catalunya per entendre que obvia una infraestructura clau per a aquesta província com és el futur Hospital Trueta.

La formació independentista considera que es demostra així la poca "priorització de la sanitat pública i de les comarques gironines" per al futur govern català.

La diputada Montserrat Vinyets ha anunciat que entrarà una pregunta al Parlament perquè s'especifiqui el calendari, projecte i pressupost de l'Hospital Trueta perquè les obres del nou edifici que substituirà l'actual comencin al més aviat possible.

La CUP del territori Nord-Oriental es declara a través d'un comunicat "indignada i preocupada" després de comprovar que el pacte entre ERC i JxCat no inclou la construcció d'aquesta infraestructura.

Les assemblees locals de Girona i Salt d'aquesta formació qualifiquen d'error "molt greu" aquesta decisió i la consideren "una evidència del centralisme que es practica des de fa anys".

Montserrat Vinyets ha recordat que aquesta regió sanitària és "de les que compta amb més població assignada i menys recursos públics en comparació, per exemple, amb la ciutat de Barcelona".

Vinyets ha subratllat a més que, abans de les eleccions, ERC i JxCat es referien constantment al nou Trueta, però que en arribar a un pacte de govern han deixat enrere el projecte.

Mentrestant, el PSC ha anunciat que portarà al Parlament que s'hagi retirat l'aportació a l'aeroport de Girona i la diputada Silvia Paneque ha considerat que la Diputació Provincial, governada pels dos partits que ara formaran Govern, "hauria d'aixecar la veu davant d'aquest despropòsit".

Paneque ha explicat que, al novembre, es va consensuar un model de cessió de competències de Generalitat i Diputació a l'Associació per al Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) per millorar la gestió i promoció de la instal·lació aeroportuària.

"La realitat en canvi és que no va quedar clar quins membres farien aportacions ni quines serien les quantitats i el resultat ha estat que ja som al maig i desconeixem els recursos disponibles", ha lamentat la diputada autonòmica.

En conseqüència, demana que la Diputació alci la veu i que la Generalitat "rectifiqui i actuï i que, en conseqüència, transfereixi com a mínim el cent per cent de la seva aportació com a membre de l'AGI sense cap retallada".

Paneque i la resta de diputats gironins han presentat al Parlament una bateria de preguntes sobre aquesta infraestructura i la seva gestió.