Cambra de Comerç d’Espanya creu que la recuperació econòmica a l’Estat després de la crisi de la COVID-19 serà millor del que s’esperava. En una nota publicada aquest dimecres, la patronal manté el creixement del PIB per a l’any 2021 en el 5,9% anual, però eleva en gairebé un punt la taxa de creixement per a l’exercici 2022, fins al 5,4%. En aquest sentit, creu que l’ocupació prèvia a la pandèmia pràcticament s’haurà recuperat a finals de 2022. Segons els càlculs de l’ens, aquest any es podrien crear 595.000 llocs de treball al conjunt de l’Estat, una xifra que s’elevaria a 740.000 durant el 2022. La suma estaria molt a prop dels 1,375 milions de llocs de treball perduts arran de la pandèmia i situaria la taxa d’atur en el 16%.

Més reserves

L’associació Corporativa d’Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu «clars símptomes de recuperació» de l’activitat després de detectar un ritme «cada cop més gran de reserves» per a aquest estiu. El president d’ACAVe, Martí Sarrate, pronostica que la recuperació de l’activitat serà més evident al segon semestre de l’any. «Si la temporada transcorre sense contratemps i la normalitat es consolida a la tardor, podem augurar una facturació per al conjunt del 30% o 40% de la facturació del 2019», va afirmar.