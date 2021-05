El Govern planteja renovar a la baixa les ajudes COVID per als treballadors autònoms, i fer-ho fins al 30 de setembre; mateixa data que la plantejada per als ERTOs. Els treballadors per compte propi que estiguin cobrant un cessament d’activitat extraordinari i que el compatibilitzin amb un cert nivell d’activitat es quedaran sense ajudes. És a dir, podran continuar facturant i cobrant la seva prestació, però sempre que tinguin suficients cotitzacions acumulades per fer-ho. Si les han esgotat, es quedaran sense. Actualment hi ha un mínim de 80.000 persones en aquest cas. Com a compensació, la Seguretat Social ha plantejat mantenir una bonificació de part de la quota mensual que paguen els autònoms, que minvarà amb el pas del temps. L’Estat compensarà el 90% al juny i acabarà en el 25% al setembre.

El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, va traslladar ahir a les organitzacions més representatives dels autònoms la seva proposta per a renovar les actuals ajudes COVID. Aquesta és una pròrroga a la baixa, perquè redueix les condicions existents fins avui. La principal modificació és que aquells treballadors autònoms que no acumulin cotitzacions suficients es quedaran fora d’aquesta ajuda.