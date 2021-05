Noel, grup d’alimentació especialitzat en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits, carns fresques i plats cuinats, ha reduït 210 tones de plàstic dels seus envasos durant el 2020. Aquesta disminució s’ha aconseguit rebaixant fins a un 25% la quantitat d’aquest material en les barquetes de productes llescats que la firma de Sant Joant les Fonts comercialitza en establiments de lliure servei. A més, la companyia també està fent una forta aposta per substituir directament el plàstic per paper o cartró en envasos de productes de diferents gammes com és el cas de ‘Nature’, amb la qual Noel va ser pionera en el seu sector en la comercialització de productes sense carn i per la que va rebre el premi Innoval en Tendències de Salut i Confiança a la fira Alimentaria 2016, destacant especialment la seva innovadora línia de referències plant-based. En aquest cas, presenta un packaging totalment reciclable elaborat amb paper amb certificat FSC (Forest Stewardship Council), segell que promou la gestió forestal responsable a tot el món. La voluntat de la companyia és la d’anar utilitzant progressivament aquest tipus de materials en d’altres productes del seu catàleg.

Adéu a les ampolles d'un sol ús

Dins d’aquest pla que està duent a terme en matèria de reducció de plàstic, Noel també ha posat en marxa una campanya dirigida als seus empleats sota el títol “La sostenibilitat que es beu”. Coincidint amb el Dia Mundial del reciclatge celebrat aquesta setmana, ha repartit prop de 350 ampolles reutilitzables entre la plantilla d’oficines de les diferents plantes i empreses del grup, per tal d’evitar la utilització d’ampolles de plàstic d’un sol ús. Tenint en compte que segons l’estudi “Single-use plastics an the marine environment” elaborat per la ONG Seas at Risk, a España cada persona consumeix 75 ampolles de plàstic de beguda cada any, i aproximadament la meitat són d’aigua; si les persones de Noel a qui se’ls ha entregat fan ús de l’ampolla, es podria arribar a contribuir a un estalvi de 13.125 ampolles de plàstic a l’any.