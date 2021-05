La cooperativa gironina d’energia verda Som Energia ha crescut gairebé un 10% en nombre de persones sòcies durant el 2020 respecte de l’any anterior. N’hi ha hagut 6.411 més, i actualment (maig de 2021) en té més de 71.000. Segons les seves previsions, durant el 2021 se superaran els 73.000 socis i també la xifra de 128.000 contractes d’electricitat. Tot i que el gruix de Som Energia està format per particulars, la base societària també compta amb 2.100 empreses, 300 cooperatives, 700 associacions i fundacions i més d’un centenar d’administracions públiques. Aquestes entitats sòcies suposen, en conjunt, 11.364 contractes d’electricitat, un 13% més que l’any anterior.

Durant el 2020, Som Energia ha comercialitzat un 19% més d’energia respecte al 2019, amb un total de 385.008 megawatts/hora (MWh), i ha facturat 72.060.811 euros. La cooperativa preveu superar els 78 milions d’euros de facturació durant el 2021. La transició cap a un model energètic 100% renovable i democràtic en continua sent l’objectiu final; per això, l’excedent que cada any hi pugui haver es reinverteix en la cooperativa, en ampliar el nombre de plantes de generació d’energia provinent de fonts renovables i en el foment de l’autoproducció.

En aquest sentit, Som Energia, a través dels seus grups locals, ja ha impulsat més d’una vintena de compres col·lectives d’autoproducció fotovoltaica arreu del territori, que aquest 2021 ja han suposat més d’un miler d’instal·lacions solars domèstiques d’autoconsum. A més, també ha publicat una guia pràctica de l’autoproducció col·lectiva en blocs de pisos amb totes les passes que cal seguir per tenir una instal·lació solar en un edifici.

Pel que fa a la producció pròpia d’energia renovable de la cooperativa, l’any passat es va inaugurar la planta fotovoltaica de Tahal (Almeria), que produeix l’equivalent a l’ús energètic de 610 llars i permet estalviar, de mitjana, 455.000 kg de CO2 a l’any. Entre tots els projectes de generació propis, la cooperativa el 2020 va produir 15.530 MWh, l’equivalent a 5.355 llars.

Generació KWh

A més, durant els últims set anys, gairebé cinc mil persones i organitzacions han participat de la Generació kWh fent aportacions econòmiques que ajuden a posar en marxa plantes de generació renovable. El projecte ja ha aconseguit els 4,5 milions d’euros necessaris per posar en marxa tres plantes fotovoltaiques.