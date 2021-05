El Tribunal General de la Unió Europea ha avalat les ajudes públiques d’Espanya a les aerolínies espanyoles. Ryanair va interposar una demanda contra la Comissió Europea per permetre aquest suport selectiu, a través del fons de 10.000 milions d’euros a empreses estratègiques espanyoles, que deixava al marge companyies com la seva. El TGUE va determinar ahir que la CE podia donar llum verda a les ajudes perquè eren proporcionades i ha negat que fossin discriminatòries com denunciava Ryanair. La sentència segueix el mateix criteri aplicat per desestimar altres demandes contra les ajudes concedides a França, Suècia, Finlàndia o Dinamarca. Ryanair encara pot recórrer en última instància totes aquestes decisions davant del Tribunal de Justícia de la UE.