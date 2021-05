La GSMA oferirà 30.000 entrades del Mobile World Congress (MWC) a 21 euros per al públic espanyol d’onze sectors diferents, com l’automoció, la consultoria, l’educació o les finances. D’aquests diners, l’empresa organitzadora del congrés de telefonia mòbil destinarà un màxim de 300.000 euros per a la recuperació econòmica de la ciutat. «Volem reconèixer la gent, els socis i la comunitat que ha fet que el MWC sigui un èxit», va assegurar el conseller delegat de l’empresa, John Hoffman. En total, la GSMA preveu acollir entre 30.000 i 50.000 assistents i comptar amb 300 expositors i 600 ponents en un acte «històric» de represa de l’activitat després de la pandèmia.

L’objectiu de la GSMA per a l’edició d’enguany és «implicar» les persones que «mai han pogut assistir» al MWC i «apropar» el congrés de telefonia mòbil a la població local. Per aquest motiu, l’empresa oferirà 30.000 entrades a 21 euros per al públic professional d’onze sectors diferents.

Entre aquests, hi ha l’automoció, mitjans de comunicació, la consultoria, els serveis relacionats amb el núvol, l’educació, el comerç, les finances, l’administració pública, internet de les coses, la fabricació i els serveis de tecnologies de la informació.