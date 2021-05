El teixit comercial de Banyoles ha resistit la crisi generada per la pandèmia gràcies a les botigues de proximitat, segons un estudi encarregat per l'Ajuntament. La regidora de Comerç, Anna Maria Tarafa, ha detallat que a causa de la covid-19 "s'ha perdut entre un 20 i un 30% del volum de negoci", mentre que en altres municipis aquesta xifra arriba al 90%. L'estudi indica que la situació comercial a la capital del Pla de l'Estany "és correcta". Malgrat tot, detalla que hi ha 139 locals buits i per això el govern local ha avançat que es faran diverses accions per reactivar-los i aconseguir que tornin a aixecar la persiana. De tots ells, n'hi ha un centenar que l'Ajuntament desconeix quins són els plans de futur per part dels propietaris.