L’afiliació de treballadors estrangers a la Seguretat Social ha registrat a l’abril la millor dada des de l’arribada de la segona onada de la pandèmia. Segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el nombre d’empleats de fora d’Espanya ha crescut un 1,48% fins a arribar a 55.272 a les comarques gironines per primer cop des del setembre, mes en el qual n’hi va haver 57.000 (a causa de la temporada estiuenca).

La dada de l’abril és també una de les més bones de la pandèmia i marca un camí de lenta però constant recuperació del mercat laboral. És, sens dubte, millor que la de l’abril passat, el primer mes complet de confinament estricte. Durant aquell període l’afiliació va caure un 5,6% respecte al març i es van destruir 3.035 llocs de feina ocupats per estrangers; l’afiliació va davallar fins als 51.179 treballadors. Aquest any s’han creat 4.093 nous llocs de feina per a estrangers en comparació amb l’abril passat, i la xifra s’acosta més als 57.710 que hi havia el mateix mes del 2019.

El que no ha variat és la tipologia d’afiliats estrangers. Durant l’abril passat, la majoria (39.065) van ser de fora de la Unió Europea, mentre que els treballadors comunitaris van ser un total de 16.208, uns números similars als que hi havia abans de la pandèmia.

Creixement a Catalunya

Els afiliats estrangers a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya han crescut un 1,41% el mes d’abril i són de mitjana 502.073. La xifra suposa un augment absolut de 6.987 respecte al març, i de 31.570 persones en comparació amb l’abril del 2020, segons dades recollides per ACN.

Al conjunt d’Espanya, l’afiliació estrangera va ser de mitjana de 2.111.420 treballadors, un augment de l’1,89% (39.161 persones més) en comparació amb el mes de març.

La comparació interanual indica una variació del 7,04%, amb 138.868 treballadors estrangers afiliats més a Espanya que a l’abril del 2020.

Entre els treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, 155.367 provenen d’altres països de la Unió Europea i 346.706 són extracomunitaris. La immensa majoria, un 83,35%, estan afiliats al règim general de treballadors, mentre que un 16,52% són autònoms i un 0,13% treballen d’acord amb el règim de la mar. Per províncies, 368.704 dels afiliats estrangers treballen a Barcelona (0,99% respecte al més passat), 34.686 a Lleida (1,57%) i 43.410 a Tarragona (2,6%).

Percentatge limitat

En el seu conjunt, els treballadors estrangers representen l’11,08% del total de treballadors afiliats a la Seguretat Social a Espanya. D’aquests, els que treballen a Catalunya, 502.073, són el 23,78% del total dels afiliats estrangers a Espanya.

Del total de treballadors d’origen forà, 1.347.347 procedeixen de països de fora de la UE (63,81%) i 764.073, de països comunitaris (36,19%).

En aquesta línia, Romania (332.024), el Marroc (275.293), Itàlia (125.383) i la Xina (99.695) són els països que compten amb més treballadors a Espanya.