La vaga afectava tota la plantilla d'Atlas Serveis Empresarials. Aquesta empresa pertany al Grup Adecco i es dedica a proveir els processos de producció a la Nestlé de Girona (un servei que la multinacional té externalitzat). Entre d'altres, a l'interior de la fàbrica, aquests 70 treballadors són els qui mouen palets o alimenten processos amb matèries primeres.

L'aturada s'havia convocat per als dies 24, 25, 30 i 31 de maig. La subscrivien els sindicats Domun i la CGT, dos dels tres que hi ha al comitè d'empresa (perquè l'altre, la UGT, se n'havia desmarcat). Reclamaven millores salarials i criticaven que la plantilla d'Atlas portava deu anys amb un conveni col·lectiu sense renovar.Ahir durant tot el dia, i avui fins a primera hora de la tarda, la direcció d'Atlas i els sindicats han estat negociant davant el Departament de Treball. La mediació ha estat efectiva i s'ha acabat amb acord, que ha permès desconvocar la vaga.El pacte recull que durant quatre anys (des del 2021 i fins al 2024) la plantilla tindrà un increment de salari del 2%. El portaveu de Domun Sindicat Social, Gabriel Tejada, explica que durant la mediació també s'han aconseguit "millores substancials" amb els plusos de festius, nocturnitat i diumenges treballats.A més, l'acord també incorpora una paga addicional per evitar l'absentisme a la feina. Serà de 300 euros i es computarà per semestres.