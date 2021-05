Noel, grup d’alimentació especialitzat en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits, carns fresques i plats cuinats, ha reduït 210 tones de plàstic dels seus envasos. Aquesta disminució s’ha aconseguit rebaixant fins a un 25% la quantitat d’aquest material en les barquetes de productes llescats que l’empresa de Sant Joan les Fonts comercialitza en establiments de lliure servei. A més, la firma també està fent una forta aposta per substituir directament el plàstic per paper o cartró en envasos de productes de diferents gammes com és el cas de «Nature». Noel també ha posat en marxa una campanya dirigida als seus empleats. Coincidint amb el Dia Mundial del reciclatge, ha repartit prop de 350 ampolles reutilitzables entre la plantilla per tal d’evitar les ampolles de plàstic d’un sol ús.