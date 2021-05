Acord per desconvocar la vaga a la fàbrica Nestlé de Girona que afectava 70 treballadors d’una empresa subcontractada per la multinacional. La mediació davant el Departament de Treball ha estat efectiva, i els sindicats i la direcció d’Atlas Serveis Empresarials han tancat un pacte, que ha permès desconvocar l’aturada que havia de començar dilluns. L’acord estableix que la plantilla tindrà un increment salarial del 2% durant quatre anys (des d’ara i fins al 2024) i també s’ha fixat una paga addicional per evitar l’absentisme. Es computarà per semestres i serà de 300 euros. El portaveu del sindicat Domun, Gabriel Tejada, un dels dos que van convocar la vaga, explica que també s’han aconseguit «millores substancials» amb els plusos.

La vaga afectava tota la plantilla d’Atlas Serveis Empresarials. Aquesta empresa pertany al Grup Adecco i es dedica a proveir els processos de producció a la Nestlé de Girona (un servei que la multinacional té externalitzat). Entre d’altres, a l’interior de la fàbrica, aquests 70 treballadors són els qui mouen palets o alimenten processos amb matèries primeres. L’aturada s’havia convocat per als dies 24, 25, 30 i 31 de maig. La subscrivien els sindicats Domun i la CGT, dos dels tres que hi ha al comitè d’empresa (perquè l’altre, la UGT, se n’havia desmarcat). Reclamaven millores salarials i criticaven que la plantilla d’Atlas portava deu anys amb un conveni col·lectiu sense renovar.