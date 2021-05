Carlota Pi i els seus companys de classe Oriol Vila i Ferran Nogué van crear fa una dècada una comercialitzadora energètica que avui cotitza en borsa, val més de 275 milions d’euros i compta amb 325.000 clients.

Holaluz neix en un bar en què vostè i els seus socis, acabats de graduar en un màster, analitzaven els propers passos en les seves carreres professionals. Allà mateix els va presentar un projecte que portava sempre a la motxilla i que es titulava «Compartir energia verda».

Sí. Érem tres enginyers que ens vam conèixer estudiant i seguint el professor José Antonio Segarra. Ell ens va parlar del capitalisme conscient i inclusiu. Ens va fer veure que tota empresa que estigui ben gestionada i que sigui capaç de trobar el seu camí cap a la rendibilitat ha d’esdevenir una eina per fer del món un lloc millor. Va ser una revolució brutal per a nosaltres. Jo tenia 30 anys en aquell moment. Pensava que aquesta feina era responsabilitat de les ONGs i dels governs. Mai vaig pensar que pogués ser el propòsit real d’una companyia. Inspirats per ell i després de diverses cerveses, vam donar per bo el pla de negoci, descrit en 50 pàgines, i ens vam llançar a crear Holaluz, que des de fa deu anys treballa per aconseguir un planeta cent per cent verd. Ho fem amb lògica local. Tenim operacions a tots els codis postals d’Espanya, incloses les illes i Ceuta i Melilla.

Sortir a l’exterior està en els seus plans?

Ara mateix, i almenys fins el 2023, no té cap sentit per a nosaltres. Això no vol dir que renunciem a tenir influència i rellevància a nivell mundial. De fet, la meitat dels nostres accionistes són internacionals i procedeixen de Londres, Frankfurt, París i Oslo, entre altres ciutats. Però Espanya és un mercat molt gran i molt important per a nosaltres. Connectem les persones a l’energia verda, comprant electricitat directament a uns 1.000 productors cent per cent renovables i independents. Lloguem el cable per al transport i la distribució i subministrem a 325.000 clients residencials, famílies i petites empreses. Construïm per a ells una proposta de valor aconseguint un estalvi mitjà d’entre el 10% i el 20% de la factura total de la llum gràcies a l’ús intensiu de la tecnologia i les dades. I tenim molt recorregut encara amb el nostre principal projecte, la revolució de les teulades, que és la culminació perfecta a aquella xerrada de bar de fa deu anys. Això és el que nosaltres havíem vingut a fer.

El mannà de l’energia solar...

Cal no oblidar que a Espanya tenim 1.700 hores de sol a l’any de mitjana, una de les xifres més altes de tota la Unió Europea. I hi ha deu milions de teulades tècnicament viables per a ser transformades en energia cent per cent verda. Quan triomfi aquesta revolució, Espanya passarà de tenir el 39% d’electricitat procedent de fonts renovables, amb dades de Red Eléctrica de 2019, al 81%, només posant en valor un actiu que ja existeix, el sol, i les teulades. A sota de cada un d’ells hi ha una família que necessita aquesta electricitat i nosaltres els posem plaques solars. Això és innovar en nom del client. No només innovem en el model de negoci, sinó que introduïm un canvi que afecta de manera significativa la vida de la gent.

L’energia neta està de moda i tots els grups l’ofereixen als seus clients. Es pot viure del combustible fòssil i ser verd al mateix temps?

No, és clar que no. És cert que el verd ven i és una cosa que ens fa molta gràcia. Mires les publicitats i tothom produeix energia 100% neta, però a Espanya només hi ha aquest el 39% de renovables que li deia abans. Algú té el 61% que encara queda, però ningú ho admet. No es pot ser verd i no verd alhora. Nosaltres vam començar fa deu anys amb aquesta orientació i ara tot el mercat apunta cap aquí, però no tot és verd de veritat.

Es pot parlar de bombolla en les energies renovables? Fins i tot fabricants d’electrodomèstics com Taurus es llancen a comercialitzar panells solars per a autoconsum...

Permeti’m explicar-li que hi ha dos mercats diferenciats. D’una banda hi ha la generació centralitzada -una o diverses empreses creen l’energia a grans plantes i la distribueixen després a l’usuari final-, on sí abunden desenvolupaments solars i eòlics. En aquest segment estem veient molts operadors sortir a borsa i potser hi ha un sobreescalfament d’algunes renovables cotitzades. D’altra banda, hi ha la generació distribuïda, procedent d’instal·lacions interconnectades a la xarxa elèctrica on un usuari produeix energia neta per consumir-la al seu immoble. En el nostre cas transformem els metres quadrats d’energia solar, que estan justament en el lloc on es consumeix, en energia 100% verda. Aquí no hi ha cap component especulatiu. Ara bé, necessitem la generació centralitzada perquè veiem que l’òptim és una combinació de centralitzada i distribuïda? Sí. Però tota la centralitzada que està ara instal·lada o en projecte? Potser no.

Quin paper juguen els fons europeus en aquest escenari?

Tot el que estàvem parlant s’accelerarà amb l’arribada dels fons europeus, que són una notícia sensacional i un motiu per a la transformació energètica, verda i digital. Estem posant sobre la taula la possibilitat de fer els protocols de 2050 el dia que vulguem. Així li ho he explicat jo mateixa al president del Govern, Pedro Sánchez. La revolució de les teulades arribarà, el dubte és a quina velocitat. Com més ràpid ho fem, més aviat veurem els beneficis d’aquesta transformació per a les famílies i per al conjunt del país.

L’1 de juny entra en vigor la nova factura de la llum, amb diversos trams, preus i potències. Aquesta complexitat pot beneficiar companyies que operen principalment amb una tarifa garantida, com Holaluz?

Està clar que viurem un bon embolic regulador en la factura pel canvi en els peatges. Com diu, en el cas dels clients de Holaluz no notaran res. A nosaltres sí ens afecta per la part dels nostres proveïdors, que són els distribuïdors d’energia i la gestió ara serà més complexa.Però això és un problema nostre amb un proveïdor. Al client no li canvia res. És igual que si compres un paquet a Amazon. A tu no t’afecten els problemes que ells puguin tenir amb els seus transportistes. Amazon t’assegura l’arribada del paquet, amb el preu convingut i a l’hora pactada. Nosaltres farem exactament el mateix, encara que òbviament suposa un esforç en tecnologia i desenvolupament i en gestió interna molt gran. Però ho fem convençuts i obsessionats en què el client no noti res, que serà neutre per a ell.