Biodrissa ha tancat el cercle. La marca de la Fundació Drissa de Girona dedicada a la producció i venda d’agricultura ecològica ha culminat un procés que li ha permès controlar tots els processos de la cadena (producció, elaboració, distribució i venda) i encara ara el repte de fer créixer el seu projecte social i empresarial. Entre els objectius de futur hi ha l’obertura de més botigues degustació i l’exploració de noves maneres de fer viable un negoci que té la missió principal de donar feina a les persones amb problemes de salut mental per millorar la seva qualitat de vida.

La Fundació Drissa va ser creada amb la intenció d’impulsar la creació de llocs de feina com a eina terapèutica per a persones amb trastorns mentals. Després d’impulsar projectes laborals en àmbits com la neteja i o la jardineria inspirant-se en les organitzacions que havien fet el mateix amb les persones amb discapacitat intel·lectual, van engegar Biodrissa, un projecte d’agricultura ecològica.

La fundació va adquirir una finca d’11 hectàrees a Campllong que es va convertir en el seu centre productor. Les exigències draconianes de les distribuïdores van portar Biodrissa a inaugurar el 2011 (en plena crisi) una parada al mercat del Lleó de Girona per vendre ells mateixos el seu producte. Els fonaments estaven posats. Per fer créixer la marca van haver de tirar d’enginy i emprenadoria. «L’agricultura ecològica és difícil», reconeix Núria Martínez, gerent de la Fundació Drissa. «Però vam veure que amb les minves, amb aquelles verdures que no son aptes per la venda però que encara són comestibles, s’obrien noves possibilitats». Van comprar una màquina de premsat en fred per fer sucs que perdessin el mínim de nutrients, i les van instal·lar en un obrador de 120 metres quadrats situat al carrer de Vista Alegre. Van reservar dues hectàrees terreny per plantar-hi fruiters (pomes i peres). Van invertir en maquinària, en optimització de recursos per estalviar aigua, van assessorar-se sobre agricultura i nutrició i van comptar amb Sílvia Torres i Isabel Ginés com a cap de Biodrissa i responsable de botiga respectivament. Gràcies als seus coneixements el negoci s’ha ampliat ambl l’elaboració de salses, cremes, plats preparats saludables i la creació d’un servei de càtering.

Principi de sostenibilitat

El 2019 van obrir la seva primera botiga degustació al carrer Ciutadans, 11, rovell de l’ou de Girona, un establiment on cristal·litzen totes aquestes idees basades en el principi de la sostenibilitat. Biodrissa va afrontar la pandèmia decidida a no permetre que cap dels seus treballadors entrés en un ERTO (actualment hi treballen 22 empleats al projecte , i 150 a tota la fundació). Això ha congelat el seu creixement, però sense canviar els seus plantejaments. «El nostre objectiu principal segueix sent donar feina a persones amb problemes mentals», assegura Martínez. Però també un compromís ferm amb el medi ambient i amb el producte de qualitat i de proximitat. L’objectiu és que la botiga del carrer Ciutadans sigui la primera de moltes. Actualment estan tancant l’obertura d’un altre local a la ciutat, i no descarten el franquiciat. També preveuen consolidar les entregues a domicili, un servei que ja oferien però que s’ha vist potenciat en aquests darrers mesos.