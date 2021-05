El Diari de Girona, dissabte passat 15 de maig, per cert celebràvem la festa de Sant Isidre, comentava la producció d’aliments de diversos orígens, en aquest article comentarem una gran dificultat que aquestes produccions presenten, concretament la «carn vegetal». Amb la NASA va arribar l’escàndol. L'Administració Nacional d'Aeronàutica i l'Espai nord-americana va començar a experimentar amb carn in vitro per procurar menjar als astronautes, i les empreses van prendre molt bona nota de l’invent.

El fenomen s’expandeix perquè referents mediàtics com Bill Gates, Leonardo DiCaprio, etc. s'han apuntat al carro amb arguments ecotarians o vegans o ecofriendly, que pretenen argüir sense base científica que aquests aliments són nets i no contaminen enfront dels productes carnis tradicionals.

Els sociòlegs sostenen que en el fons del problema s’allotja l’existència d’un públic jove més entusiasta que format, al qual enganxen aquestes modes i que està fent nínxol en els mercats.

Tot això infringeix un dany comercial i d’imatge a la carn tradicional que desemboca en una sèrie de premisses falses: la ramaderia contamina enormement, la carn no és saludable. Fins al punt en què el nombre de granges es desploma irremissiblement cada any. L'existència de la ramaderia perilla.

Per tot això, alguna organització exigeix​al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que iniciï els tràmits i la vigilància necessaris per aconseguir que la denominació carn vagi només associada al producte generat en les ramaderies tradicionals.