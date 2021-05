El mes passat, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), van sortir un total de 187.819 vehicles de les plantes espanyoles, la qual cosa suposa una reculada del 16,4% respecte al mateix mes de 2019. La comparació no es realitza amb l’any passat perquè a l’abril de 2020 les fàbriques van estar completament tancades arran de la pandèmia de la COVID-19. En total, en els quatre primers mesos de 2021 es van produir 850.043 unitats, un 13,4% menys respecte al primer quadrimestre de 2019.

Segons expliquen des d’Anfac, la principal causa de la caiguda de la producció està sent l’escassetat global de semiconductors, o xips, que està afectant no sols la indústria automotriu, sinó a molts altres sectors relacionats amb la tecnologia i l’electrònica, com, per exemple, el dels videojocs. Segons l’associació, la situació no té l’aire de millorar fins a, com a mínim, després de l’estiu.

Al mateix temps, Anfac assenyala que el rendiment dels mercats europeus, així com el nacional, tampoc convida a augmentar la producció. De fet, malgrat disparar-se el mes passat les vendes del mercat comunitari en comparació amb 2020, si es comparen les dades amb 2019, els grans mercats cauen a dobles dígits: Alemanya un 26,1%, França un 25,4%, el Regne Unit un 12% i Itàlia un 17,1%.

Pugen els cotxes alternatius

Per tipus de vehicle, del total de vehicles produïts a l’abril, 147.468 van ser turismes i tot terrenys, la qual cosa suposa un 19,1% menys que en el mateix mes de 2019, mentre que 40.351 van ser vehicles comercials i industrials, un 4,6% menys. Per motorització, amb 22.277 unitats, els vehicles alternatius continuen pujant, incrementant la seva producció en un 143,4% respecte a 2019.