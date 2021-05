La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) estima que el 30,8% del consum energètic per part de les cooperatives agràries prové de fonts renovables (certificat verd) i un 2% d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, segons l’estudi elaborat per aquesta entitat. El consum d’energia per part del sector cooperatiu agrari se situa en uns 650 gigawatts hora (GWh) anuals.

Amb l’objectiu de seguir impulsant el consum d’energies renovables -i específicament l’energia provinent de la biomassa- a les instal·lacions industrials de les cooperatives, la FCAC ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya, que té com a objectiu fomentar l’ús sostenible de l’energia.

«Eix de competitivitat»

Ramon Sarroca, president de la FCAC, argumenta que «estem convençuts que la bioeconomia circular és un eix de competitivitat de les cooperatives i que, incrementant l’ús d’energia verda, podrem contribuir a generar impacte social i mediambiental al territori. En aquest sentit, tenim previst col·laborar en projectes innovadors d’àmbit nacional i internacional per avançar en la transició energètica, en l’ús de la bioenergia i en la bioeconomia».

A Catalunya hi ha 195 cooperatives agràries distribuïdes arreu del territori i amb una funció estratègica tant en la conservació del medi natural com en el procés de transició energètica i en l’augment d’eficiència en la producció d’aliments.

Recentment, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va valorar molt positivament la recent publicació de la nova convocatòria del Pla de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives Agràries (PMCCA) al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les cooperatives duran a terme una inversió de més de 16 milions d’euros en tres anys, que se sumarà a la inversió pública i representarà un import total d’uns 29 milions d’euros en els propers 3 anys (2021-2023).