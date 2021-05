La COVID ha replantejat expectatives i ajornat milers de projectes empresarials. Però les dades indiquen que, almenys a Girona, els treballadors per compte propi s’han aventurat a iniciar una iniciativa laboral, o almenys a mantenir la que ja tenien. Els darrers informes de l’Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat revelen que els mesos de la pandèmia amb prou feines han fet caure el nombre de treballadors autònoms a la província. Fins i tot aquesta xifra ha augmentat un 2% el març passat respecte fa un any. És el creixement més pronunciat de Catalunya, una pujada que revela el dinamisme dels darrers mesos a la província.

En números absoluts, el balanç del treball autònom durant la pandèmia deixa un saldo positiu de 1.180 nous treballadors afiliats, i un total de 60.876 autònoms a la província. Són més dels que hi havia el març passat, si bé una xifra lleugerament menor a la dels anys anteriors. La millor dada dels últims anys es va registrar durant el 2018, amb un total de 62.842 persones inscrites a la Seguretat Social. Si s’analitzen els últims mesos de cada trimestre, s’observa com des del mes de març (59.696 autònoms) la xifra ha anat en augment malgrat la segona i tercera onada. Al juny hi havia 60.281 afiliats, i al setembre 60.784. La major part d’aquests corresponen a la categoria de «persones físiques» (36.878), familiars col·laboradors (persones de la mateixa família del treballador autònom i que treballen per a ell; 3.721), soci de societat (9.077) i altres (1.924).

Acompanyament a deutors

Tot i que els números demostren que el treball autònom resisteix, en realitat el teixit ha patit de valent durant la crisi. Per pal·liar aquesta situació, la Generalitat ha posat en marxa un servei d’acompanyament a deutors en situació d’insolvència actual o imminent, a través del portal segonaoportunitat.gencat.cat. L’objectiu és reduir els concursos de creditors i resoldre els casos d’insolvència abans que arribin als jutjats, a través dels mecanismes de segona oportunitat previstos per la llei. Aquest servei és gratuït i ajuda les persones i autònoms ofegats pels deutes a preparar la documentació per iniciar una mediació amb els creditors. Segons informa ACN, els tècnics de la Generalitat fan l’acompanyament inicial, identifiquen els casos amb possibilitats reals d’acord i posen els interessats en contacte amb el notariat, les cambres de comerç i els registradors, per tal d’iniciar el procés de mediació.

Ajuts i canvis en cotitzacions

El col·lectiu també encara aquest any de pandèmia amb l’enduriment dels ajuts als autònoms que vol aplicar el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a partir del juny. El president de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va assegurar que «no pot acceptar» aquesta proposta, va criticar que el Govern «continua deixant als autònoms» i va assegurar que no es tracta d’una pròrroga. El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va avançar que espera tancar un acord per a prorrogar de nou les ajudes extraordinàries al setembre.

Escrivá també va reiterar que dos de cada tres autònoms pagaran menys que la base mínima actual de 280 euros al mes amb la nova reforma del sistema de quotes. El ministre ho va assenyalar en la sessió de control al Govern en el Congrés recollida per EFE, on va apuntar que «el model al qual es va», el que es vol aprovar, «suposarà que dos de cada tres autònoms passaran a cotitzar menys del que estan cotitzant ara perquè els seus ingressos reals estan per sota».