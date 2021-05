Xavier Ribera, expresident de la Cambra de Comerç de Palamós entre els anys 2006 i 2019, va morir ahir als 60 anys a conseqüència d’un càncer. Ribera formava part d’una nissaga d’empresaris vinculada al trànsit de mercaderies al port de Palamós. Fèlix Ribera i Fills SA és a dia d’avui la principal empresa mercant de la Costa Brava.

L’actual president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, va destacar ahir la «visió de 360 graus» de Ribera, «una persona que pensava en tothom i comptava amb tothom. Tothom se l’escoltava, i ell escoltava tothom. Tenia aquella escolta activa que es troba a faltar en segons qui».

La reinvenció de les cambres

El titular de la Cambra va fer un repàs de la trajectòria de Ribera, que va estar durant 12 anys al capdavant de l’ens «en un moment complex», quan el 2010 el llavors president del Govern José Luís Rodríguez Zapatero va anunciar que els empresaris deixaven de pagar les quotes camerals. «Les cambres es van haver de reinventar, de gestionar pressupostos diferents i de teixir complicitats locals. Ell va saber sobretot capitanejar la Cambra amb molta dosi de diplomàcia i saber fer». Fages recorda que Ribera ho va fer també «aplicant el principi de prudència i gestionant molt bé els recursos dels quals disposava».

L’actual president de l’ens va subratllar també que el seu predecessor era una persona «molt estimada i valorada per les cambres de Catalunya. Va ser una figura molt important per a l’esdevenir del port de Palamós com a destí de creuers. Va treballar colze amb colze amb les altres cambres per dinamitzar el municipi. Com a bon coneixedor (del sector nàutic i mercant), va ser una persona que va mitjançar i influir molt per situar Palamós allà on és actualment».

Com a president de la Cambra de Comerç, Ribera va impulsar una fusió amb la Cambra de Sant Feliu, que finalment no es va poder materialitzar. També es va mostrar molt actiu en la reclamació perquè el Govern espanyol declarés el port de Palamós frontera exterior de Schengen. Així mateix, va treballar intensament per coordinar serveis amb les altres cambres de comerç gironines, i va participar en la constitució del Grup Impuls per Girona, al costat d’altres entitats empresarials de la província. Altres projectes en els quals Ribera va col·laborar durant la seva etapa al capdavant de la Cambra van ser el viver d’empreses Alta Mar de Calonge i Sant Antoni, en diferents iniciatives de promoció del comerç local i de suport a l’emprenedoria, o en la marca Costa Brava Yacht Ports per promoure els ports gironins i la Costa Brava a la indústria nàutica de grans eslores.

Al marge del vessant empresarial, Xavier Ribera era un apassionat del mar. Durant anys va estar vinculat al Club de Vela de Palamós i al Club Nàutic, i va ser una de les ànimes de la regata Christmas Race. El cap de premsa d’aquesta competició, Jaume Soler, va destacar ahir els lligams de Ribera amb el Club de Vela i el Club Nàutic, «tant en la part esportiva com en la de la gestió. Va ser una figura molt important». «Va ser un gran navegant i un gran regatista de vela. Portava el port de Palamós i el club de vela al cor», va afegir Fages.