El sector agroalimentari, punta de llança de les exportacions gironines, s’està recuperant lentament d’un retrocés que feia anys que no vivia. Ha tancat un març a l’alça després de registrar un primer trimestre amb un 0,2% menys de facturació per productes venuts a l’estranger. Un responsable d’aquesta frenada ha estat la COVID, que ha fet caure les vendes a la Unió Europea (UE), principal regió comercial.

L’altre és el Brexit. El Regne Unit és un dels mercats principals de les empreses gironines i la seva sortida de la UE ha suposat, per a les firmes exportadores de la província, la pèrdua de 12,7 milions d’euros de gener a març. Així, durant aquest període el sector agroalimentari ha aconseguit col·locar productes per valor de 21,2 milions d’euros, lluny dels 33,9 milions de l’any passat (i això incloent un mes de març marcat per un confinament total). La xifra també és menor a la del 2019, quan les empreses gironines van vendre-hi per valor de 31,7 milions d’euros.

Menys carn

El producte agroalimentari majoritari que Girona exporta al Regne Unit (i a la resta del món) és la carn. Les indústries càrnies també han notat la patacada econòmica com a resultat del divorci dels britànics amb Brusel·les.an passat d’11,6 a 9,6 milions d’euros exportats durant el primer trimestre. En conjunt, les exportacions gironines a les illes britàniques han patit una forta caiguda, passant de 60 a 38,6 milions d’euros els tres primers mesos de 2021.

El docent i col·laborador de Diari de Girona en temes agraris Jesús Domingo apunta que un dels motius del retrocés del Brexit es deu a les incerteses actuals pel que fa als controls sanitaris i fitosanitaris a la frontera.

«Hi ha especial preocupació en el sector al voltant de la necessitat de disposar de certificats sanitaris i fitosanitaris d’exportació per a productes com la carn, la llet o les hortalisses, i la burocràcia podria alentir encara més el ritme d’exportacions». Domingo preveu que això pot tenir un «fort impacte» per al sector agroalimentari gironí.

En aquest sentit, l’expert proposa «defensar el model productiu europeu i el principi de reciprocitat», així com també «dotar a la UE d’eines per defensar els seus interessos davant possibles incompliments del Regne Unit en les condicions pactades per al Brexit».

La demanda asiàtica

No tot són males notícies, però. Les exportacions (les agroalimentàries i les de la resta de sectors) durant el mes de març s’han recuperat i mostren una tendència a l’alça als països de la UE. Però ara mateix és la Xina la que fa que els números exportadors gironins segueixin batent rècords fins i tot en temps de pandèmia. El gegant asiàtic ja és el segon destí exportador de les empreses de la província, i trepitja els talons del primer, França, esperonat per la demanda descomunal de carn de porc. Les càrnies, amb el porcí al capdavant, van facturar 220 dels 231,3 milions d’euros de tot el teixit agroalimentari gironí a la Xina. El país asiàtic és, per segon any consecutiu, el primer receptor d’aliments de la província de Girona.

Rècord d’importacions

En el capítol de les importacions les firmes del territori també estan de rècord. Mai des que hi ha registres les empreses havien importat tants productes durant els tres primers mesos de l’any. De gener a març han arribat a la província béns per valor de 768,3 milions d’euros. L’augment respecte anys anteriors es nota sobretot en manufactures (que arriben a 331,8 milions d’euros, 46 més que fa un any) i matèries primeres.